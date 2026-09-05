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Prisión

Un hombre condenado a nueve meses de prisión por agredir a un celador luxándole el hombro en Huelva

El agresor acudió al Centro de Salud de Bonares solicitando una receta médica, a lo que el celador se negó alegando que no era urgente su solicitud y que ya tenía medicamentos suficientes previamente dados.

Puerta de la Audiencia Provincial de Huelva

Puerta de la Audiencia Provincial de Huelva Europa Press

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Juan Vivancos
Publicado:

Un hombre ha sido condenado en Huelva a nueve meses de prisión tras agredir a un celador después de que este se negara a darle unos medicamentos que el agresor solicitaba. El suceso tuvo lugar el pasado 28 de abril en el centro de salud de Bonares, en la provincia de Huelva.

Todo comenzó cuando el hombre acudió al centro sanitario a solicitar una receta médica, ante lo que el celador no accedió a dársela alegando que no se trataba de una urgencia vital y que el usuario todavía disponía de medicación suficiente, ante la negativa del trabajador, el hombre reaccionó con agresividad y comenzó a insultarle.

Posteriormente el celador salió al exterior del Centro de Salud a fumar, hecho que aprovechó el hombre para seguirle y agredirle, agarrándole fuerte la muñeca y retorciéndole el brazo hacia atrás de forma violenta provocándole una luxación en el hombro por tracción forzada que requirió atención médica de urgencia, reducción e inmovilización con cabestrillo, tal y como ha indicado el penado. En el encaramiento previo entre ambos, el celador trató de defenderse y le quemó parte del labio con el cigarro al agresor, ante esto, el sanitario ha resultado absuelto, al estimarse que actuó en legítima defensa.

El juzgado impone al agresor seis meses de cárcel como autor penalmente responsable de un delito de atentado, ya que agredir, amenazar o intimidar gravemente a un profesional sanitario mientras ejerce sus funciones está catalogado en España como un delito de atentado contra la autoridad y puede conllevar penas de hasta cuatro años de cárcel, además de multas, así como otros tres meses de cárcel por un delito de lesiones.

La defensa del acusado ha aplicado la circunstancia atenuante de drogadicción, al acreditarse que el agresor se encuentra incurso en un tratamiento de deshabituación que mermó su voluntad en el momento de los hechos.

Asimismo, la sentencia deniega la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad y deja pendiente la cuantificación de la indemnización por las lesiones del trabajador hasta que reciba el alta médica definitiva. Finalmente, el juzgado declara las costas procesales de oficio y dejan pendiente la cuantificación final de la indemnización a favor del celador una vez reciba el alta médica definitiva.

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