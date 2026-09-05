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ALTERCADO

Atan en su asiento a un pasajero de avión tras protagonizar un altercado durante un vuelo

El viaje transcurría con total normalidad, hasta que empezaron a escucharse gritos sobre el infierno y Jesucristo, que sorprendieron a una de las azafatas. Al acercarse a él, el pasajero reaccionó con insultos racistas que terminaron en un momento de tensión.

Un Airbus de American Airlines

Un Airbus de American Airlines Agencias

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

Un vuelo de American Airlines que cubría la ruta entre Dallas-Fort Worth y Newark, tuvo que ser desviado el jueves por la noche, después de que un pasajero protagonizara un violento incidente a bordo.

El hombre, identificado como Arthur Lundeen, de 67 años y residente en Arizona, tuvo que ser inmovilizado durante el vuelo con bridas y cinta adhesiva, después de que su comportamiento obligara a otros pasajeros y miembros de la tripulación a intervenir.

El orden cronológico de los hechos

El viaje transcurría con total normalidad, hasta que empezaron a escucharse gritos sobre el infierno y Jesucristo, que sorprendieron a una de las azafatas. Cuando esta se acercó a él para ver qué ocurría, él insultó a la azafata con comentarios racistas y homófobos. Al ver esta situación, otros pasajeros decidieron intervenir para defender a la azafata, provocando un forcejeo violento.

Ante esta situación, una de las azafatas del avión decidió lanzar un rollo de cinta americana, y entre varias personas lograron dejar a Arthur inmovilizado en su asiento hasta el final del viaje.

El avión, correspondiente al vuelo AA618, aterrizó alrededor de las 22:15 horas en el Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington (BWI), donde el pasajero fue detenido por las autoridades.

American Airlines aseguró que la seguridad de sus pasajeros y empleados constituye "su máxima prioridad", y manifestó su rechazo a cualquier comportamiento violento a bordo.

Por su parte, el FBI ha informado de que está entrevistando a las personas que presenciaron el incidente, y que consultará con la Fiscalía del Distrito de Maryland para determinar si corresponde presentar cargos federales. La Administración Federal de Aviación también está investigando lo sucedido.

Una pasajera ebria se baja la ropa interior en un avión

Hace menos de un mes ocurría una noticia similar, pero esta vez en Inglaterra, donde una mujer británica de 30 años admitía haberse exhibido mientras estaba ebria a la vista de los demás pasajeros en pleno vuelo. La historia se remonta a julio del año pasado, cuando Parker se subió a un vuelo de Birmingham en evidente estado de embriaguez, e hizo caso omiso a las órdenes del piloto y los azafatos levantándose en dirección al baño justo cuando despegaba el avión. A pesar de las insistencias de la cabina, la mujer continuó sin hacer caso, y se bajó los pantalones cortos y la ropa interior, quedándose de pie en el pasillo a vista del resto de pasajeros.

La británica, originaria de Halifax, en West Yorkshire, compareció ante el Tribunal de Magistrados de Manchester, donde se declaró culpable de atentar contra la moral pública.

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