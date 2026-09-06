Estados Unidos ataca a tres petroleros iraníes en represalia por el disparo de misiles contra dos buques de guerra

Estados Unidos ha atacado este pasado sábado tres petroleros de la Guardia Revolucionaria iraní en represalia por el lanzamiento de misiles contra dos buques de guerra estadounidenses desplegados en la zona del estrecho de Ormuz.

El Mando Central de Estados Unidos ha informado este pasado sábado de que sus fuerzas han atacado tres petroleros iraníes después de que la Guardia Revolucionaria lanzara misiles balísticos contra dos embarcaciones de la Armada estadounidense que patrullaban las aguas de la región.

Según la versión estadounidense, un portaaeronaves y un destructor de misiles guiados lograron evitar varios ataques que Washington ha calificado de "no provocados". El Mando Central Norteamericano ha asegurado que ningún militar estadounidense resultó herido durante el ataque.

Las fuerzas estadounidenses han asegurado haber "inutilizado permanentemente" dos de los petroleros. Se trata del ‘M/T Downy’, localizado cerca de la costa de la isla de Jarg, y del ‘M/T Stark 1’, situado en las proximidades de Jask.

Además, Estados Unidos ha informado de la destrucción completa del petrolero vacío ‘M/T Kylo’, también conocido como ‘Noxen’, en el golfo de Omán.

Según el comunicado estadounidense, el buque fue alcanzado en varios puntos considerados críticos después de que se ordenara a su tripulación abandonar la embarcación. El objetivo, según Washington, era dejar el petrolero completamente inoperativo.

El Ejército estadounidense sostiene que los tres barcos formaban parte de una supuesta "red fantasma" iraní utilizada para financiar a la Guardia Revolucionaria. Washington también ha asegurado que las embarcaciones "no tenían medios para defenderse".

El comandante del Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Brad Cooper, ha lanzado además un mensaje directo a la Guardia Revolucionaria iraní.

"Que el mensaje para la Guardia Revolucionaria quede claro: si disparas contra dos de nuestros buques, te aplicaremos un mayor coste económico y eliminaremos tres de los vuestros", ha advertido.

Cooper ha asegurado también que Estados Unidos no dudará en defender a sus fuerzas desplegadas en la región. "No vamos a vacilar en defender a las fuerzas estadounidenses y, si fuera necesario, destruir la limitada y vulnerable flota petrolera de Irán", ha añadido.

Incidentes en el estrecho de Ormuz

La escalada de tensión también ha sido recogida por la agencia marítima británica UKMTO, dependiente de la Armada británica y especializada en el seguimiento de incidentes en el estrecho de Ormuz.

El organismo ha informado de dos incidentes de seguridad, uno en el propio estrecho y otro en el norte del golfo Pérsico, en las proximidades de la isla de Jark.

Según la información facilitada por la agencia, varias fuentes han alertado de ataques contra distintos buques en la zona, situada al norte de la costa de Omán. Las embarcaciones habrían sido objeto de lo que la agencia ha descrito como "fuego de neutralización".

Irán condena el ataque

El Gobierno iraní ha condenado la operación estadounidense y ha rechazado la versión ofrecida por Washington. Teherán sostiene que las embarcaciones atacadas eran buques mercantes civiles.

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha condenado "enérgicamente" lo que considera una acción agresiva de Estados Unidos contra barcos mercantes iraníes en el golfo Pérsico y el mar de Omán.

Teherán ha denunciado unas acciones que considera "ilegales y agresivas" y que relaciona con la "agresión militar" estadounidense, el "bloqueo naval" y la "guerra económica".

El Gobierno iraní considera que el ataque supone una violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y lo ha calificado como un "crimen de guerra" y una amenaza para la paz internacional y la seguridad del transporte marítimo.

Asimismo, las autoridades iraníes han reafirmado su intención de defender la soberanía y los intereses nacionales del país frente a las acciones de Estados Unidos.

"La responsabilidad por las consecuencias derivadas de la continuación de las acciones agresivas e intervencionistas de Estados Unidos en la región recaerá sobre el régimen estadounidense y sus cómplices y socios", ha advertido Teherán.

Irán responde y ataca un vehículo estadounidense

La tensión ha seguido aumentando durante las últimas horas. La Guardia Revolucionaria iraní ha informado este domingo de un nuevo ataque contra un vehículo de superficie no tripulado de Estados Unidos que navegaba por el estrecho de Ormuz.

Según el comunicado difundido por las autoridades iraníes, el vehículo estadounidense intentaba entrar en una zona que Teherán considera bajo su control.

"Las heroicas fuerzas navales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacaron un vehículo de superficie no tripulado perteneciente al ejército estadounidense que intentaba entrar en la zona protegida del estrecho de Ormuz", ha señalado la Guardia Revolucionaria.

Con esta acción, Irán eleva a siete las embarcaciones estadounidenses atacadas en las últimas 24 horas, según las autoridades iraníes. Teherán presenta estos ataques como una represalia por la operación llevada a cabo por Washington contra los tres petroleros.

La Guardia Revolucionaria ha advertido de que "cualquier movimiento enemigo recibirá una respuesta contundente" y ha asegurado que continuará defendiendo los intereses de Irán.

La propia Guardia Revolucionaria ha reconocido que uno de los petroleros atacados sufrió daños. Por su parte, el Mando Central estadounidense ha confirmado que una de las embarcaciones se hundió en el golfo de Omán.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los principales focos de tensión de la región. Esta ruta marítima es estratégica para el transporte internacional de petróleo y su situación ha cobrado todavía más importancia después de que Irán cerrara el paso al crudo procedente del golfo Pérsico en represalia por los ataques de Israel y Estados Unidos.

La sucesión de ataques entre Washington y Teherán ha elevado ahora la preocupación por una posible escalada en la zona, mientras ambos países intercambian advertencias y mantienen su presencia militar en las aguas próximas al estrecho.