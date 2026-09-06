Von der Leyen viaja a Groenlandia para reforzar el respaldo de la UE ante las pretensiones de Trump

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se desplaza este domingo y lunes a Groenlandia, con el objetivo de estrechar la cooperación entre la Unión Europea y la isla, y mostrar el respaldo de Bruselas ante las reiteradas aspiraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con el control del territorio.

Von der Leyen viajará a Nuuk acompañada por la primera ministra danesa, Mette Frederikse. Durante su estancia mantendrá encuentros con el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, y con el jefe del Gobierno de las Islas Feroe, Beinir Johannesen.

La visita se produce en un momento de creciente interés internacional por el Ártico, una región cada vez más relevante desde el punto de vista estratégico por sus recursos naturales, las nuevas rutas marítimas, la conectividad y las cuestiones relacionadas con la seguridad y la defensa.

Esta será la agenda de Von der Leyen

Entre las actividades previstas, Von der Leyen se trasladará el domingo junto a Frederiksen y Nielsen hasta la capa de hielo de Groenlandia. Al día siguiente, los tres dirigentes participarán en la inauguración de un proyecto destinado a mejorar las comunicaciones por satélite de la isla, desarrollado en las instalaciones de la compañía groenlandesa Tussas.

También está previsto que el lunes firmen una nueva declaración conjunta, para actualizar las relaciones entre la Unión Europea, Groenlandia y Dinamarca. Posteriormente, los dirigentes ofrecerán una comparecencia conjunta ante los medios.

El viaje tiene lugar después de que Donald Trump haya defendido en varias ocasiones, la necesidad de que Estados Unidos controle Groenlandia, alegando razones de seguridad nacional. Esta declaraciones han sido rechazadas por las autoridades groenlandesas y danesas, así como por la Unión Europea, que sostiene que corresponde a la población de Groenlandia decidir sobre su propio futuro.

Bruselas pretende además aumentar su presencia en el Ártico ante el creciente peso geopolítico de la zona. En este contexto, la UE está revisando su estrategia para la región, con el objetivo de adaptarla a los nuevos desafíos en materia de seguridad, defensa, materias primas y comunicaciones.

La última vez de Von der Leyen en Groenlandia

La visita de Von der Leyen supone su regreso a Groenlandia después de su viaje de marzo de 2024. Un año más tarde, la Unión Europea abrió una oficina permanente en Nuuk. La presidenta de la Comisión tenía previsto volver a la isla el pasado febrero, pero el viaje fue aplazado tras el adelanto electoral en Dinamarca.