Leonor inicia su etapa universitaria con un homenaje en la Carlos III: "Bienvenida a la uni, princesa"

Una nueva etapa comienza para la Princesa Leonor, y es que la hija de Felipe VI y Leticia iniciará su grado universitario este próximo lunes 7 de septiembre. La heredara al trono comenzará el grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, en su correspondiente campus en Getafe.

Tras tres años de formación militar, primero en el Ejército de Tierra en Zaragoza, después en la Escuela Naval Militar de Marín en Pontevedra, y por último en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia; la princesa, como miles de alumnos más comenzará una etapa ilusionante en su vida, que no ha pasado desapercibida en Getafe.

Una marquesina como homenaje a su llegada

Getafe se prepara para la llegada de la princesa Leonor, y es que la marquesina, situada en la calle perpendicular donde Leonor recibirá clases ha sido decorada con una corona sobre la parte superior y el mensaje de 'Bienvenida a la uni, princesa'.

La Universidad pide normalidad

Los responsables del centro ya han trasladado a los profesores que Leonor debe ser tratada con normalidad y que su presencia no debe alterar el desarrollo habitual de las clases, además también ha recalcado que el uso de los teléfonos móviles en clase está totalmente prohibido.

Su trayectoria académica

La Princesa al igual que su padre, comenzó sus estudios de primaria y E.S.O en el exclusivo colegio Santa María de los Rosales de Madrid, para posteriormente cursar el bachillerato internacional en prestigioso UWC Atlantic College de Gales. Tras su etapa escolar, Leonor de Borbón hizo sus tres años de formación militar y este próximo lunes 7 de septiembre culminará su formación iniciando el grado de Ciencias Políticas, a diferencia de su padre no lo hará en la Universidad Autónoma de Madrid, sino en la Carlos III.