Temor en Ceuta ante otra posible llegada masiva de migrantes el próximo 20 de septiembre

Miedo en Ceuta ante la convocatoria por parte de Marruecos de una marcha popular para 'liberar Ceuta, Melilla e islotes'. La convocatoria está siendo monitorizada por los principales organismos españoles responsables de la seguridad, la inteligencia y el control de las fronteras.

Ceuta, que más de un mes después de la invasión de migrantes procedentes de Marruecos, continúa sintiéndose vulnerable y blanco fácil para los migrantes, podría ser escena de una nueva entrada masiva dentro de 15 días. Los ceutíes se sienten abandonados por el gobierno y preocupa la alerta de una red de mensajes que reclama una movilización para 'liberar' Ceuta, Melilla y los islotes que Marruecos considera territorios ocupados por España.

El mensaje marroquí de recuperar Ceuta y Melilla sigue la tónica de varios miembros del Gobierno marroquí que se han pronunciado en estas últimas semanas sobre la necesidad de liberar las 'ciudades ocupadas', unas palabras pronunciadas tanto por el ministro de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq; el de Justicia, Abdellatif Ouahbi, o el de Obras Públicas y Agua, Nizar Baraka.

Un informe

Un informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) a petición de la Audiencia Nacional describía esa entrada como un proceso "planificado" y no espontáneo y señalaba la presencia y actuación de miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes, llegando a hablar de un "guiado activo" de los flujos hacia los puntos de paso.

De momento la amenaza no está confirmada

El fenómeno está siendo analizado desde distintos ámbitos porque, además de la dimensión estrictamente migratoria y fronteriza, los mensajes tienen un componente político y territorial.

La monitorización permite comprobar si los mensajes permanecen como una campaña limitada en internet o si empiezan a traducirse en instrucciones concretas, desplazamientos, llamadas a la movilización o nuevas acciones destinadas a generar tensión en las fronteras.