Muere un influencer tras operarse para aumentar el tamaño de su pene en Tailandia

El empresario e influencer británico-nigeriano Igho "Tiny" Ubiribo, de 43 años, ha muerto tras sufrir una embolia pulmonar después de someterse a un procedimiento estético de aumento de pene durante unas vacaciones en Bangkok (Tailandia), según las conclusiones de una investigación forense en Reino Unido.

Ubiribo se encontraba en Tailandia con su esposa, la diseñadora y socialité Danielle Simba Allen, cuando el pasado 5 de marzo acudió a una clínica de Bangkok para someterse al procedimiento.

Según las pruebas presentadas ante el Tribunal Forense de Inner West London y publicadas por el medio 'New York Post', recibió aproximadamente 40 mililitros de ácido hialurónico y lidocaína mediante inyecciones.

Tras la intervención, la pareja regresó al hotel en el que se alojaba y acudió a recibir un masaje. Durante la sesión, Ubiribo comenzó a quejarse de fuertes dolores en el pecho y perdió el conocimiento en dos ocasiones.

El empresario fue trasladado al hospital Sukhumvit, donde inicialmente pudo responder a las preguntas de los médicos, aunque su estado empeoró rápidamente.

Los sanitarios sospecharon que sufría una embolia pulmonar, una obstrucción de una arteria de los pulmones que puede provocar un deterioro repentino y la muerte.

Los médicos intentaron estabilizarlo y practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante más de 100 minutos, pero Ubiribo falleció en las primeras horas del 6 de marzo, antes de que pudiera realizarse una tomografía computarizada para determinar con mayor precisión el origen de su estado.

El análisis forense relacionó la embolia con el ácido hialurónico

La investigación posterior realizada en Reino Unido ha establecido una relación entre el procedimiento estético y la muerte. El examen post mortem encontró material celular en los pulmones que coincidía con el ácido hialurónico utilizado en las inyecciones.

La forense Jean Harkin ha conluido que el procedimiento cosmético le provocó la embolia pulmonar que acabó con la vida del empresario, según las informaciones sobre la investigación citadas por el 'New York Post'.