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Activado el Comité de Emergencia para apoyar a la población afectada por los terremotos en Venezuela

El Comité de Emergencia, con el que colabora Atresmedia, ha puesto en marcha sus protocolos de actuación para enviar ayuda a Venezuela.

Imagen Comité de Emergencia

Imagen Comité de Emergencia Comité de Emergencia

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Alba Gutiérrez
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Al menos 188 personas han muerto y hay más de 1.500 heridos tras los dos terremotos sufridos en Venezuela. En concreto, el país latino ha sufrido dos terremotos: el primero, de una magnitud de 7,2 y 40 segundos más tarde, una réplica de 7,5. El conocido como "doblete sísmico" ha tenido epicentro en el municipio de Montalbán, en el estado de Carabobo, a una profundidad superficial de aproximadamente 13 kilómetros. Este temblor se sintió con fuerza en Caracas, La Guaira, Carabobo, Aragua, Miranda, Yaracuy y Falcón, y también se percibió en Colombia y en varias islas del Caribe.

Pese a tener una cifra aproximada de los muertos y heridos, se prevé que ese dato siga aumentando en las próximas horas a medida que avanzan los equipos de rescate. Además, importantes edificios, empresas, hospitales o infraestructuras han quedado devastados. Ante esta situación, siete ONG del Comité de Emergencia Español, Aldeas Infantiles SOS, Acción contra el Hambre, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Plan International y World Vision, ya están preparadas para atender las necesidades más urgentes, centrando sus esfuerzos en sectores que pueden ser clave, como refugio, alimentación, agua y saneamiento y asistencia sanitaria.

Asimismo, el Comité de Emergencia Español ha activado sus protocolos de actuación para ayudar a la población afectada por el devastador terremoto registrado en Venezuela. Tal y como detalla la directora del Comité de Emergencia Español, Sara Barbeira, "desde el Comité de Emergencia queremos enviar todo nuestro apoyo y fuerza a las víctimas de los terremotos en Venezuela y a las entidades ocupadas en las labores de asistencia. Una vez más, hemos puesto en marcha nuestros protocolos de actuación para ayudar a la población afectada en lo que haga falta. Gracias a la labor conjunta de las empresas que colaboran con el Comité de Emergencia Español y la sociedad en su conjunto, podremos salvar más vidas".

El Comité de Emergencia Español nació para ofrecer un mecanismo de respuesta rápida ante situaciones de emergencia para incrementar el apoyo ciudadano en diferentes crisis humanitarias, actuar como nexo de unión permanente entre ONG, empresas, medios de comunicación y la ciudadanía, aumentar la confianza social en las ONG en situaciones de emergencia, rindiendo cuentas del impacto de la actuación y actuar conjuntamente como un referente de la ayuda de emergencia ante la sociedad.

Desde el Grupo Atresmedia nos sumamos a esta iniciativa para apoyar la recaudación de fondos destinada a cubrir necesidades urgentes. Para colaborar, puedes enviar un Bizum al código 02076, a través de la web comiteemergencia.org, enviando una transferencia a ES24 2100 5731 7202 0035 4082, llamando al 900 595 216 o enviando un SMS con la palabra "JUNTOS" al 28014.

Tu ayuda es esencial. En una emergencia como esta, cada minuto cuenta y cada aportación puede salvar vidas.

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