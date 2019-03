Obama: "El matrimonio entre personas del mismo sexo debería ser legal"

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se ha declarado a favor del matrimonio homosexual, en una entrevista concedida a la cadena de televisión ABC.

En un extracto difundido por la cadena, Obama, que hasta ahora se había limitado a indicar que sus opiniones al respecto estaban "evolucionando", declaró que "el matrimonio entre personas del mismo sexo debería ser legal".

"Es importante para mí dar este paso adelante", afirmó

"He concluido que es importante para mí dar un paso adelante y afirmar que creo que las parejas del mismo sexo deberían poder casarse", indicó el presidente estadounidense en la entrevista efectuada en el Despacho Oval. Con estas declaraciones, Obama sale al frente de un asunto que se había convertido en uno de los grandes protagonistas de la campaña electoral estadounidense en los últimos días.

El pasado domingo, su vicepresidente, Joe Biden, declaró a la cadena NBC que se sentía "completamente cómodo" con la idea del matrimonio homosexual, algo sobre lo que también se manifestó a favor el día siguiente el secretario de Educación, Arne Duncan.

Lo "constreñidos" que se sienten algunos gays le hizo cambiar de opinión

El martes, Carolina del Norte, uno de los estados más en disputa con vistas a las elecciones presidenciales de noviembre y donde el Partido Demócrata planea celebrar su convención para nombrar oficialmente a Obama su candidato electoral, aprobó una enmienda que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado.

Según declaró Obama en la entrevista, "soy contundente en la creencia de que todos los estadounidenses deben ser tratados por igual y de manera justa". Inicialmente pensó que la aprobación de uniones civiles sería suficiente para la comunidad homosexual, al legalizar "elementos" que los demás dan "por descontado". Tenía también en mente "tradiciones muy arraigadas y creencias religiosas "muy poderosas", agregó.

Pero, continuó, "en el transcurso de varios años" se dio cuenta de lo "constreñidos" que se sentían muchos homosexuales al no poder contraer esponsales y cambió su opinión. Durante su mandato, el presidente estadounidense ha abolido la norma conocida como "Tú No Preguntes y Yo No Te Cuento", que prohibía que los homosexuales que admitieran serlo formaran parte de las Fuerzas Armadas.