Obama dice que la prioridad son los ciudadanos, no las elecciones

El presidente estadounidense, Barack Obama, ha asegurado este lunes que la prioridad en estos momentos son los ciudadanos y no las elecciones presidenciales de la próxima semana y ha instado a los residentes en las zonas amenazadas por la llegada del huracán 'Sandy' a seguir estrictamente las recomendaciones de las autoridades locales y evacuar cuando sea necesario. "El mensaje más importante que tengo para la población es que por favor escuchen lo que las autoridades estatales y locales están diciendo. Si os dicen que evacuéis, tenéis que evacuar. No os demoréis, no cuestionéis lo que os dicen", ha conminado.

El presidente, que ha reconocido que la tormenta afectará a "una amplia franja del país y millones de personas van a verse afectadas", ha incidido en que la negativa a evacuar las zonas en riesgo de inundación podría poner "en peligro" al personal de los servicios de emergencia. Obama, que ha suspendido sus actos de campaña de hoy y mañana para concentarse en supervisar las medidas ante la llegada de 'Sandy', ha asegurado que ahora no está pensando en las elecciones del próximo martes, a las que acude prácticamente empatado a su rival, el republicano Mitt Romney. "En estos momentos no estoy preocupado por el impacto (del huracán) en las elecciones. Estoy preocupado por el impacto en las familias, estoy preocupado por el impacto en los equipos de emergencia, estoy preocupado por la economía y el transporte", ha aseverado. "Las elección ya se cuidará a sí misma la próxima semana", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que ha hablado con los gobernadores de los estados que se encuentran en la trayectoria que se espera siga 'Sandy' una vez toque tierra en Nueva Jersey, algo que ahora se espera que pueda ocurrir hacia las 22:00 hora española, ya que el huracán ha acelerado su avance, y estos le han informado de que de momento están todas las necesidades cubiertas. Por su parte, el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, ha anunciado este lunes que las escuelas públicas de la ciudad también permanecerán cerradas este martes, ya que no se espera que se haya restablecido plenamente el transporte. Asimismo, ha hecho un nuevo llamamiento a aquellos que aún no han abandonado las zonas que ha ordenado evacuar. "La ventana se está cerrando", ha advertido. "Deberíais haberos ido pero ahora se está haciendo demasiado tarde para marcharse", ha añadido.

Según el alcalde, unas 3.000 personas se han trasladado a los refugios de la ciudad, un porcentaje muy bajo de las 370.000 personas afectadas por la orden de evacuación, si bien se cree que el resto se habrían alojado con familiares o en otros lugares. Por su parte, el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, también ha advertido de que se agota el tiempo para evacuar las zonas por donde se espera que pase el huracán, que podría tocar tierra cerca de Atlantic City, donde ya ha habido pequeñas inundaciones y cientos de evacuados. "Ahora mismo están en el camino de los daños y no sé si podremos sacarlos", ha señalado el gobernador. Para Christie, la decisión de no abandonar sus casas ha sido "tanto estúpida como egoista" y ha prevenido que podrían no ser rescatados "en las próximas doce horas". Por otra parte, Christie ha dicho que decenas de miles de habitantes de Nueva Jersey se encuentran ya sin electricidad y ha conminado a los residentes a no tratar de reparar por sí mismos posibles averías.