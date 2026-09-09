El ex número dos de la Inteligencia marroquí cuestiona que Rabat no conociera la entrada de miles de personas en Ceuta

Mehdi Hijaouy, ex número dos de la Inteligencia marroquí, ha vuelto a la palestra tras dos años en paradero desconocido mediante una entrevista en el medio 'Le Canard enchaîné'. Con sus declaraciones culpa a la cúpula de la Inteligencia y a la Policía de Marruecos de la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta a finales de julio. Hijaouy se pregunta "cómo puede dirigirse tanta gente hacia la frontera sin que ni el virrey ni el jefe de la policía sean informados?"

En conceto, Mehdi Hijaouy apunta al Jefe de la Seguridad Interior y al que considera mano derecha de Mohamed VI. Dice que es imposible que no supieran que, ese día, 70.000 personas se dirigían hacía la frontera con Ceuta. También asegura que tiene informaciones sobre maniobras concretas que atribuye a estos dos hombres con los que él mismo trabajó en operaciones clandestinas al frente de la Inteligencia marroquí.

El espionaje Pegasus también sería obra de este dúo. Ha contado al citado medio que incluso uno de ellos pidió que infectaran su propio móvil y que quedó encantado con el resultado. Entre los objetivos mencionados por Hijaouy en esas investigaciones figuraron el presidente francés Emmanuel Macron, el ex primer ministro francés Édouard Philippe (candidato al Elíseo en 2027) y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Quién es Mehdi Hijaouy

Hasta el año 2014, Hijaouy fue número dos de la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), el servicio de inteligencia exterior marroquí. Después, ocupó otros puestos vinculados a los servicios de seguridad y al entorno del rey Mohamed VI.

Actualmente se encuentra fuera de Marruecos por motivos de seguridad, según el rotativo, que asegura haberse entrevistado con él en un país extranjero donde se oculta.

Crisis Ceuta

Este miércoles, se desclasifican parte de los informes que manejó el Gobierno los días previos de la entrada masiva en Ceuta. Mientras tanto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recalca que ninguno de los informes anteriores a la entrada masiva sobre el riesgo migratorio en Ceuta avisaba de "nada parecido" a lo que ocurrió en julio y que solo se detectó un "incremento de la presión" como "en otros momentos".

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