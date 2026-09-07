Encuentran ahorcado a un niño de dos años presuntamente asesinado por su madre, obsesionada con Lindsay Clancy

Un niño de dos años, presuntamente asesinado por su madre, fue hallado por una vecina ahorcado y colgando de las vigas en su casa. La progenitora, además estaría obsesionada con el caso de Lindsay Clancy, similar en varios aspectos.

La vecina descubrió unos instantes después a la madre de cuatro hijos en la planta superior, dentro de una bañera, tratando de quitarse la vida, según informaron las autoridades y recoge el medio The New York Post.

La detenida, de 40 años, ha sido acusada del asesinato de su hijo apenas unas horas después de haber hablado sobre el juicio de Clancy. La mujer describió a su hijo como el "anticristo" y el "diablo" ante la policía.

Lindsay Clancy alegaba que padecía una enfermedad mental legalmente reconocida, llamada psicosis posparto, cuando estranguló hasta la muerte a sus tres hijos utilizando bandas elásticas de ejercicio. Su juicio por asesinato finalizó el viernes sin veredicto, en el que el jurado no alcanzó un acuerdo.

El abogado de la madre señala un episodio psicótico

El abogado de la acusada sostiene que ella padeció un episodio psicótico antes de matar a su hijo pequeño, dándose un cierto paralelismo con el caso de Clancy.

Una vecina encontró el cuerpo sin vida del niño colgado de una cuerda atada al cuello en el sótano de la residencia familiar en Frankfort, Illinois, sobre las 16:00 horas del martes (hora local), según documentos judiciales obtenidos por la CNN.

Ella retiró la ligadura, lo bajó al suelo y comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras llamaba al 911. Los equipos de emergencia trasladaron rápidamente a Barrett al hospital, donde murió.

Esa misma vecina también encontró a la madre en la planta alta, dentro de una bañera ensangrentada y "haciéndose daño" con un cuchillo, con cortes en las muñecas y los muslos, señalan los documentos judiciales.

La vecina le quitó el cuchillo a la acusada y lo arrojó al lavabo. Luego, presionó una toalla sobre la herida de su muslo. Después, la madre confesó que su hijo se encontraba en el sótano.

Después, habló con los agentes de policía mientras recibía atención médica en el hospital y describió cómo mató al menor. Su versión, según los fiscales y los documentos judiciales, "coincidía con las pruebas del caso".