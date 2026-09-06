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ACCIDENTE AÉREO

Un avión de carga de Amazon se estrella tras salirse de la pista en el aeropuerto de Miami

El Boeing 767-300 chocó contra varios vehículos y se incendió tras aterrizar; el aeropuerto ha cerrado todas sus pistas.

Imagen de archivo de un avión de carga de Amazon

Imagen de archivo de un avión de carga de Amazon Wikipedia

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Irene Delgado
Irene Delgado
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Un avión de carga de Prime Air, el servicio de transporte aéreo de Amazon, se estrelló este domingo después de salirse de la pista tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, según informó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

El vuelo 7598 de Prime Air se salió de la pista alrededor de las 14:00 horas locales (20:00 GMT), de acuerdo con la FAA. La aeronave implicada es un Boeing 767-300 que había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, en Puerto Rico.

El avión se incendia tras el accidente

Tras salirse de la pista, la aeronave chocó contra varios vehículos. Más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade se desplazaron hasta el lugar del accidente, según informó el propio departamento.

A su llegada, los equipos de emergencia encontraron el avión incendiado, con intensas llamas y una gran cantidad de humo. Los bomberos trabajan para extinguir el fuego y atender a los heridos.

Por el momento, no se ha informado de cuántas personas han resultado heridas como consecuencia del accidente.

El aeropuerto suspende despegues y aterrizajes

El Aeropuerto Internacional de Miami informó de que el avión quedó inmovilizado en el extremo noreste de las instalaciones. Como consecuencia del accidente, todas las pistas y vías de rodaje permanecen cerradas y se han suspendido tanto los despegues como los aterrizajes.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la aeronave en medio de una carretera, con una gran llamarada y una columna de humo detrás.

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