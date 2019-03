Una niña yemení huye de sus padres para que no la fuercen a casarse con un anciano

El rostro de la pequeña Nada Al-Ahdals, de 11 años, ha dado la vuelta al mundo después de que el Instituto de Investigaciones de Medios de Comunicación en Oriente Medio (MEMRI) difundiera un vídeo en Youtube en el que la niña explica que sus padres han intentado forzarla a casarse.

En el vídeo, Nada explica que hay muchos casos como el suyo en Yemen y que muchos otros niños se arrojan al mar para no vivir esa situación. "Me han amenazado con matarme si me iba con mi tío, ¿Qué clase de gente amenaza a niños inocentes?", asegura con lágrimas en los ojos y advirtiendo de que sería capaz de suicidarse antes de permitir que la casen.

"Están arruinando mis sueños, esto es simplemente criminal", dice al finalizar su explicación.

Según relata Herald Sun, Nada concedió una entrevista a National Yemen en la que explicaba que no es "una cosa en venta". Nada vive con su tío en la capital yemení, Sanaa, desde que tenía dos años. No conocía a sus padres, pero hace un mes fue a visitarlos para pasar una temporada con ellos.

La niña no se encontraba a gusto y pidió regresar con su tío pero no se lo permitieron porque su madre ya había pactado con un hombre su matrimonio. Así fue como Nada decidió huir y no volver a tener relación con sus padres.



El vídeo ya ha tenido 1.700.000 visitas en Youtube.