Una niña china es atropellada tras salvar a su compañera

En China, una niña de 15 años ha evitado que su amiga sea atropellada. En el intento, ella misma es brutalmente embestida por el vehículo.

Se disponen a cruzar la calle. Evitan el primer coche, pero una camioneta blanca avanza demasiado rápido. Guo, de 15 años, no lo duda. Agarra a su compañera Li del brazo y la empuja hacia el arcén. Ella no puede evitar ser atropellada y es arrojada a 5 o 6 metros de distancia.

Rápidamente sus compañeras de clase y varios transeuntes acuden en su ayuda y la llevan al hospital. "No me lo pensé mucho. No podía dejar que la atropellaran porque es mi mejor amiga. Así que la aparté."

Li aún tiene el miedo en el cuerpo y habla con lágrimas en los ojos sin separarse del borde de la cama donde ahora se recupera su amiga.

"Estoy muy agradecida. No estaría aquí si no fuera por ella", dice la compañera salvada. El brutal golpe le ha provocado heridas en la cara y una fractura en la pélvis, pero por suerte el acto de amistad y valentía de Guo no ha tenido consecuencias mayores y se recuperará totalmente.