Una mujer pasa más de dos años postrada en su cama: el médico confundió un tumor cerebral con depresión y menopausia

Karen Tait, una mujer de 57 años, vivió una pesadilla durante dos años. En un primer momento, los médicos achacaron su fatiga y sus problemas de visión a la depresión, la menopausia o la fibromialgia. Sin embargo, y después de estar postrada en una cama durante dos años, los sanitarios descubrieron que había tenido síntomas de un tumor cerebral.

Tait, ex gerente de oficina de Fakenham en Norkfolk, comenzó a sentirse dolorida y fatigada en octubre de 2022. En pocas semanas y tras esos síntomas, empezó a sufrir visión borrosa y le resultaba difícil enfocar la vista o mirar luces brillantes.

Asimismo, desarrolló una sensibilidad severa a los olores y al ruido, y gradualmente sus piernas le "dolían tanto" que se quedó postrada en su cama. La mujer de 57 años llegó a asegurar que "un día se fue a la cama y no volvió a levantarse durante dos años". Tal y como ella ha detallado, sentía su cuello como si fuese "de piedra" y además de todos esos síntomas "sufría insomnio".

Una resonancia magnética reveló que Karen Tait contaba con un tumor en el cerebro

Pese a que los primeros síntomas comenzaron en 2022, no fue hasta 2024 cuando "estaba demasiado enferma" y decidió someterse a una resonancia magnética rutinaria para detectar signos de cáncer vaginal, una enfermedad que ya había superado. Dicha resonancia reveló que tenía un tumor no canceroso llamada meningioma en el cerebro y se sometió a una cirugía para extirparlo.

En febrero de 2025, se sometió a una craneotomía en el Hospital Addenbrooke's de Cambridge. Tras la cirugía, los médicos le dijeron que debía hacerse una biopsia y la indicaron que no había nada maligno.

Los resultados de esa biopsia revelaron que el tumor era un meningioma de grado 2, de crecimiento lento y para alivio de ella y de su familia, era benigno.

La operación cambió la vida de los familiares de Tait por completo

Esa cirugía supuso un fuerte cambio en la vida de Karen Tait. Según Tait, en un inicio sintió "rabia" ya que el médico de cabecera le repetía constantemente que todo estaba en su cabeza.

Tal y como explicó ella misma, tras la operación, necesitó cuidados a tiempo completo de su esposo Neil y apoyo adicional de su hija para realizar actividades cotidianas sencillas.

Tal y como detalló, la vida de sus familiares cambió de la noche a la mañana y su hija "que vivía en Londres, volvía a casa todos los fines de semana para que su marido pudiera descansar". Tait aseguró que su marido "se volvió su cuidador".

Ahora, Karen Tait necesita revisiones anuales para controlar el crecimiento de su tumor y continúa apoyando la inversión de The Brain Tumour Charity, que investiga sobre el meningioma.

Dicha organización ha otorgado una subvención de 1.706.550 euros para investigar por qué algunos meningiomas responden mejor a la radioterapia que otros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.