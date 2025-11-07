Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenido por pintar esvásticas con su propia sangre en numerosos coches y fachadas

El hombre, de 31 años, presentaba un alto nivel de alcohol en sangre cuando fue detenido en su domicilio de Hanau, Alemania.

Coches de Policía en Alemania

Coches de Policía en AlemaniaEuropa Press

Juan Muñoz
Publicado:

Un hombre de nacionalidad rumana y 31 años de edad ha sido detenido en Hanau, Alemania, por pintar presuntamente esvásticas con su propia sangre en varios coches, buzones y paredes de fachadas de la zona.

El presunto autor de las pintadas se encontraba en su domicilio con un alto nivel de alcohol en sangre cuando los agentes acudieron a detenerle, después de recibir una denuncia por los hechos.

Ahora, las autoridades investigan al hombre por provocar daños a la propiedad y por utilizar símbolos de organizaciones e ideologías prohibidas a día de hoy.

El detenido se someterá también a una evaluación psiquiátrica. Investigan si realizó las pintadas fruto de un incidente en su trabajo o entorno laboral.

Todo comenzó cuando un vecino de Hanau denunció la presencia de una esvástica en el capó de su vehículo. Al acudir a la zona, los agentes observaron restos de sangre en aproximadamente medio centenar de coches. Muchos de ellos también tenían esvástica.

"Las esvásticas no tienen cabida en Hanau"

"Un acto así causa una profunda consternación", ha declarado Claus Kaminsky, alcalde de Hanau. Cabe recordar que ese municipio alemán ya se vio afectado por un ataque racista en 2020.

"Las esvásticas no tienen cabida en Hanau. No permitiremos que estos símbolos siembren el miedo o la división", ha concluido el alcalde.

