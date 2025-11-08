Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
En libertad un joven de 18 años acusado de estrangular, agredir y violar a dos estudiantes

El joven debería enfrentarse a 78 años de prisión, pero la jueza le declaró inocente y le ordenó realizar servicio comunitario y asistir a terapia.

Imagen de archivo de un policía en EEUUiStock

Alba Gutiérrez
Publicado:

La puesta en libertad de Jesse Butler desata la rabia y la indignación en el condado de Payne, en el estado estadounidense de Oklahoma. Butler, un joven de 18 años, fue arrestado el pasado mes de marzo después de que dos estudiantes de secundaria del instituto de Stillwater presentasen denuncias por agresión.

Desde el inicio, este caso ha generado gran controversia. En el momento de su detención, Jesse Butler contaba con 17 años y se le había denegado la solicitud de ser juzgado como menor. Sin embargo, tras una audiencia durante el pasado mes de julio, su estatus cambió a delincuente juvenil. El hecho de ser juzgado como delincuente juvenil permite oportunidades de rehabilitación y castigos menores si se comparan con los que reciben los adultos.

Tal y como recogió el informe oficial, Butler se declaró inocente de 11 cargos en su contra. Esos 11 cargos incluían violación en primer grado, agresión doméstica y lesiones por estrangulamiento e intento de violación en primer grado.

La posición de la familia podría haber afectado en la decisión

Por todos estos hechos, Butler debería enfrentarse a 78 años de prisión. No obstante, la jueza le declaró inocente y le ordenó realizar servicio comunitario y asistir a terapia, tal y como detallan desde el medio Oklahoma Watch.

Ese cambio repentino sorprendió e indignó a los familiares de las víctimas que señalan que esa modificación tiene que ver con la importante posición que ocupa la familia Butler en el municipio. Jesse Butler fue un popular jugador de béisbol en su instituto de Stillwater, y su padre fue director de operaciones del equipo de fútbol americano de la Universidad Estatal de Oklahoma. Precisamente, la jueza que le concedió a Butler la condición de delincuente juvenil también tiene una larga trayectoria vinculada a la universidad, donde obtuvo dos licenciaturas.

Manifestaciones para pedir justicia para las víctimas

Esta situación ha provocado una oleada de manifestaciones y el condado de Payne pide justicia para las víctimas. Tras la sentencia, más de 150 personas se reunieron para protestar con gritos de "¡sin justicia no hay paz!" o "¡no significa no!". Para muchos de los manifestantes, "la denegación de justicia es violencia" y otros han declarado a The Oklahoman que "la violación no es un error, es un crimen".

Tal y como ha recogido el diario local The Oklahoman, varios manifestantes compararon este caso con el de Brock Turner, un atleta de la Universidad de Stanford condenado por agredir sexualmente a una mujer inconsciente. Finalmente, Turner solo fue unos meses a prisión. Asimismo, varias personas aseguraron que "este problema sistemático no se limita solo a nuestra comunidad sino que está presente en toda la cultura estadounidense".

Entre los manifestantes también había estudiantes matriculados en el instituto de Stillwater. Una de las alumnas del centro aseguró que era amiga de una de las víctimas de Butler y que sentía que "era injusto que el joven se hubiera salido con la suya tan fácilmente". Asimismo, otro de los alumnos de 17 años declaró que toda esta situación era "escalofriante".

