La muerte de una niña de 6 años después de que los médicos confundieran un tumor cerebral con un ojo vago

Una madre perdió a su hija de seis años después de que los médicos confundieran un tumor cerebral con un "ojo vago". Su hija, llamada Octavia Cook, nació de manera prematura a las 29 semanas. Desde su nacimiento no tuvo complicaciones, hasta que a los tres años su madre, Elyse Cook, comenzó a observar que sus ojos se desviaban.

Tras esta observación, Elysee llevó a su pequeña al médico. Sin embargo, el médico de cabecera desestimó las preocupaciones y retrasó el diagnóstico. No fue hasta que la niña presentó un estrabismo completo en los ojos hasta que la derivaron a una resonancia magnética. Con dicha prueba, se reveló la verdad y es que, Octavia tenía un tumor cerebral inoperable.

Elyse, que habita en Leeds, Yorkshire comentó que los médicos dijeron que "podría ser un problema neurológico" y les derivaron a una "ecografía". Después de esa ecografía, tres médicos alertaron de que la niña tenía cáncer. En ese momento, la madre de la niña estaba trabajando como enfermera aprendiz en una planta de neurocirugía. Tal y como ella misma detalló, "estaba pensando en cuál era el siguiente paso". No obstante, posteriormente descubrió que era terminal.

A pesar del duro diagnóstico, Octavia luchó contra la radioterapia, un fármaco en fase de prueba, y contra repetidos contratiempos que la dejaron físicamente flácida. El tumor que tenía, un glioma difuso de la línea media, afectaba al tronco encefálico y no podía extirparse, ya que la medicación tampoco era efectiva.

Elysse comentó que "no había forma de eliminarlo" aunque los médicos les dijeron que "la radioterapia podía reducirlo". Por suerte, la radioterapia hizo efecto en el cuerpo de la niña y redujo el tumor. Tal y como afirmó un médico que trataba a la pequeña, ese buen resultado "demostró lo fuerte que era Octavia".

Durante el tratamiento, que comenzó en octubre de 2023, Octavia mantuvo el buen humor e incluso, en ocasiones, llevaba su disfraz de Spiderman al hospital. Desgraciadamente, a finales de año, la pequeña Octavia perdió muchas capacidades. Murió el pasado 12 de agosto con su familia abrazándola a su lado.

Su madre afirmó que su niña "murió luchando" y recordaba "lo valiente y divertida que era". Asimismo, para su madre, Octavia era "un alma hermosa".

Octavia fue inspiración para su grupo de amigos del colegio

Los trabajadores del colegio donde estudiaba rindió homenaje al espíritu de la pequeña. Tal y como dijo el subdirector, "estar con Octavia fue como verlo todo por primera vez" y aseguró que el carácter de Octavia deberían tenerlo todos los niños.

Con su muerte, Octavia dejó atrás a su hermano gemelo llamado Edmund, quien también nació prematuro y por el momento, enfrenta graves problemas de salud.

