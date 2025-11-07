Duras imágenes del tifón Kalmaegi: el viento estampa a un hombre contra un muro

El tifón Kalmaegi, uno de los más fuertes de la temporada, continúa causando estragos en Asia. Ya ha dejado tras de sí casi 200 muertos y más de 100 desaparecidos en Filipinas y Vietnam.

Algunas de las imágenes que deja esta catástrofe medioambiental muestran cristales colapsando, calles inundadas y personas luchando por su supervivencia.

Este viernes han degradado el tifón a depresión tropical, mientras este se ha trasladado al este de Tailandia tras pasar por el sur de Laos y el norte de Camboya. Mientras tanto, en Filipinas, las autoridades continúan con las tareas de búsqueda y recuperación de las zonas más impactadas.

Finalmente, se estima que unas 2.600 viviendas han sufrido graves daños. A su vez, los ciudadanos han tenido que hacer frente a cortes en el suministro eléctrico y la mayoría de los vuelos, así como de los servicios ferroviarios, han sido suspendidos.

