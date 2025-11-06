Polémica por la muerte de un joven de 20 años tras trabajar 80 horas en una semana

Un joven de 20 años murió el pasado mes de julio después de trabajar casi 80 horas en una sola semana en la popular cadena de cafeterías y panaderías London Bagel Museum, una de las más conocidas de Corea del Sur, según ha informado 'Korea Times'.

El caso ha sido denunciado recientemente por el Partido de la Justicia, una formación política progresista, que acusó a la empresa de exceso de trabajo y pidió una investigación formal. Las autoridades laborales ya han abierto una pesquisa para determinar si la compañía vulneró la legislación vigente.

Según el comunicado del partido, el joven trabajó jornadas extenuantes. Llegaba al local a las 9 de la mañana y no se marchaba hasta pasada la medianoche. Solo cinco días antes de su muerte, habría trabajado 21 horas seguidas.

El empleado se había incorporado a la empresa en mayo de 2024, tan solo 14 meses antes de su fallecimiento. Los representantes del Partido de la Justicia afirmaron que la combinación de fatiga crónica y sobrecarga aguda pudo ser la causa directa de su muerte.

Límite de horas semanales en Corea del Sur

El contrato laboral del joven incluía 14 horas extra por semana, lo que supera el límite legal de 52 horas establecido por la ley laboral surcoreana. Pese a ello, la compañía habría incumplido incluso esas condiciones.

La familia del fallecido ha solicitado que la muerte sea reconocida como accidente laboral. Sin embargo, la empresa se niega a entregar los registros completos de las horas trabajadas, alegando que sus datos no coinciden con los que presenta la familia.

Los abogados de los familiares aseguran que se vieron obligados a reunir pruebas por su cuenta, utilizando mensajes personales y registros de transporte para demostrar la carga laboral excesiva.

London Bagel Museum abrió su primera tienda en Seúl en 2021 y hoy cuenta con siete locales en todo el país. En julio, la cadena fue adquirida por la firma de capital privado JKL Partners por más de 200.000 millones de wones (unos 120 millones de euros).