Reforma educativa en Reino Unido: menos exámenes y más conocimientos prácticos para la vida

Ya hace tiempo que los avances tecnológicos abrieron el debate sobre si los sistemas educativos tradicionales han quedado obsoletos. En Reino Unido ya han comenzado los cambios adaptándose a los nuevos tiempos: el Gobierno reducirá el número de exámenes e impulsará el aprendizaje práctico con materias como inteligencia artificial, alfabetización mediática y educación financiera.

La secretaria de Educación, Bridget Phillipson, ha presentado la primera gran reforma educativa británica en más de una década, con el objetivo de "revitalizar el aprendizaje" sin abandonar los pilares fundamentales de inglés, matemáticas y lectura. A partir del próximo curso, los alumnos aprenderán cómo funcionan las hipotecas, cómo elaborar presupuestos y cómo detectar noticias falsas, en una enseñanza más conectada con la vida real y los desafíos actuales.

Adiós al EBacc y hola a la IA

El Gobierno británico eliminará el English Baccalaureate (EBacc), una certificación creada en 2010 que, según Phillipson, "restringe la elección de asignaturas y reduce la diversidad académica". En su lugar, se ofrecerá un abanico más amplio de disciplinas, incluyendo las artísticas y creativas.

La educación financiera se integrará en las clases de matemáticas, la educación cívica será obligatoria desde primaria y todos los estudiantes podrán cursar tres asignaturas de ciencias. El nuevo programa también hará hincapié en la detección de desinformación y en la alfabetización digital y mediática, enseñando los límites y usos éticos de la inteligencia artificial.

El investigador Eduardo Portas, especialista en IA, explica en 'Newsweek' que "la alfabetización mediática es la capacidad de conocer los límites de uso de cada tecnología. Cuando entiendes para qué sirve y para qué no, el uso que le das será mucho más cercano al correcto". Estas asignaturas abordarán también temas de cambio climático, diversidad y comunicación oral, con la oratoria situándose al mismo nivel de importancia que la lectura y la escritura.

Menos exámenes, más eficiencia y menos estrés

Con el nuevo modelo, los alumnos pasarán hasta tres horas menos realizando exámenes. El Ministerio de Educación asegura que la medida busca mejorar la eficiencia del sistema y reducir el estrés académico. Phillipson ha aclarado que las reformas no reemplazan las materias existentes, sino que buscan evitar duplicaciones y hacer las clases "más efectivas y relevantes para la vida diaria".

Aunque hay algunos críticos, como el exministro Nick Gibb y miembros de la oposición que temen que eliminar el EBacc debilite los estándares académicos, la mayoría de asociaciones de directores y sindicatos educativos califican las medidas como "sensatas", destacando que su éxito dependerá del financiamiento y la disponibilidad de personal docente.

La música y las artes recuperan protagonismo

Uno de los apoyos más destacados a la reforma ha sido el del cantante Ed Sheeran, que ha celebrado los cambios al permitir que más estudiantes puedan acceder a materias creativas. El artista británico ha elogiado la decisión del Gobierno de eliminar "los sistemas obsoletos que impiden que los niños estudien música y artes". En marzo, Ed Sheeran ya envió una carta abierta pidiendo mayor inversión en educación musical, respaldada por artistas como Harry Styles, Annie Lennox y Sir Elton John.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com