Un trabajador recibe por error el sueldo de 34 empleados y se niega a devolverlo: "Tengo derecho a quedármelo"

Vladimir Rychagov asegura que creyó tener derecho al dinero tras un fallo de software que transfirió por accidente los salarios de 34 empleados a su cuenta.

Billetes y monedas de euro

Ángel Granero
Publicado:

Un trabajador de una fábrica en Khanty-Mansiysk, Rusia, está siendo demandado por su empresa después de negarse a devolver más de 7 millones de rublos (unos 75.000 euros) que le fueron transferidos por error debido a un fallo informático.

El empleado, identificado como Vladimir Rychagov, descubrió el ingreso al recibir una notificación de su aplicación bancaria. En lugar de los 46.954 rublos (500 euros) que esperaba como paga de vacaciones, se encontró con una suma millonaria en su cuenta.

En declaraciones al canal ruso Canal 5, Rychagov explicó que inicialmente consultó en internet sobre su situación. "Descubrí que si se trataba de un error técnico dependía de mí devolverlo, pero si era un error de facturación estaba obligado a hacerlo", contó.

"Más tarde supe que era un error técnico y decidí que tenía derecho a quedarme con el dinero", añadió el trabajador, convencido de que la ley estaba de su lado.

Sin embargo, los documentos judiciales presentados por la empresa indican que el dinero estaba destinado al pago de los salarios de 34 empleados de otra sucursal, pero que un fallo del sistema lo transfirió erróneamente a su cuenta personal.

Usó el dinero y se mudó con su familia

Según el propio Rychagov, tras varias peticiones de la empresa para devolver el dinero, la situación se volvió tensa y las solicitudes "acabaron convirtiéndose en amenazas". Ante esto, decidió gastar parte del dinero, comprarse un coche nuevo y mudarse con su familia a otra ciudad.

Mientras se trasladaban, la compañía interpuso una demanda contra él y logró que sus cuentas bancarias fueran congeladas, según recoge el medio Odditycentral. "Presentaron una denuncia alegando que estaba en connivencia con un contador y que había cometido fraude económico", relató el trabajador, quien añadió que esas acusaciones fueron finalmente desestimadas por falta de pruebas.

