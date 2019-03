Una mujer argentina graba cómo le pega su exmarido para lograr la orden de alejamiento

Harta de las agresiones y vejaciones, Natalia Riquelme de 28 años decidió poner fin a 15 denuncias por malos tratos desatendidas. Los hechos ocurrieron en el barrio argentino de Bahía Blanca, su expareja Julián Bilbao, tenía que recoger a la hija en común y tras intercambiar unas palabras el hombre le pega un puñetazo en la cabeza a Natalia, en presencia de la niña de 5 años. Toda la secuencia está grabada y esta filmación ha servido para que el juez no deje en el cajón del olvido la que ya es la décimosexta denuncia de Natalia Riquelme.

Después de haber derribado a la mujer la grabación se detiene porque los familiares de esta intervinieron. La exmujer también denunció en ocasiones anteriores por abuso sexual hacia la menor y pese a que siguió los pasos oportunos tanto con la comisaría como con el hospital y el psicólogo, el padre seguía teniendo la autorización para visitar a la menor.

La mujer contó en una radio bonaerense que decidió grabar el video con ayuda de sus familiares y difundirlo porque está "cansada" de las agresiones a ella y a su hija. "No es la primera vez que me pega. Esto viene desde hace más de un año. Ya me había pegado delante de mi hija cuando fue la separación. Me cansé de denunciarlo, tiene alrededor de 12 o 15 denuncias. Hace un año y pico que pido la restricción de acercamiento y no me la dan", aseguró.