Mueren dos paracaidistas al enredarse sus paracaídas a unos 46 metros del suelo

Dos mujeres han muerto este viernes tras chocar en el aire y quedar sus paracaídas enredados cuando se disponían a aterrizar en Lake Elsinore, en el sur de California. El accidente ocurrió a unos 46 metros del suelo durante una actividad organizada en el centro Skydive Elsinore, según ha informado la empresa.

La compañía ha explicado que las dos víctimas contaban con licencia y experiencia. Según los testimonios recogidos por el centro, la fase de caída libre transcurrió con normalidad y ambas abrieron sus paracaídas a la altura prevista.

La colisión se produjo después, durante la aproximación al aterrizaje, y provocó que los paracaídas quedaran entrelazados. Las dos sufrieron heridas de extrema gravedad al llegar al suelo.

Los agentes de la oficina del sheriff del condado de Riverside recibieron el aviso de una emergencia aérea alrededor de las 11.47 horas, hora local, y acudieron a la zona de Cereal Street. Al llegar, encontraron a las dos paracaidistas en el suelo mientras recibían asistencia sanitaria.

Los equipos de emergencia las trasladaron en ambulancia al Inland Valley Medical Center, en la localidad de Wildomar, donde se confirmó su fallecimiento. Sus identidades no se habían hecho públicas al cierre de las primeras informaciones.

Skydive Elsinore ha señalado que, por el momento, no hay indicios de un fallo en el equipo y ha asegurado que colabora con las autoridades para esclarecer lo sucedido. La investigación permanece abierta para determinar las circunstancias de la colisión.

Las dos mujeres se habían desplazado a la zona para participar en el encuentro. El centro ha trasladado sus condolencias a sus familiares, amigos y allegados, y ha expresado su pesar por el accidente.