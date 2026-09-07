Auténtico milagro: una paracaidista queda inconsciente en mitad del salto y sobrevive tras caer sin paracaídas desde 3.000 metros de altura

Siempre ha existido el debate de si los milagros existen o no. Una pregunta, para la que en ocasiones, la realidad parece tener la respuesta. Es lo que ha ocurrido con una paracaidista en Inglaterra, que ha sobrevivido a una caída después de que quedara inconsciente en mitad del salto y no pudiera abrir su paracaídas.

Holly Wiffen, terapeuta dental de profesión, acudió en grupo a un salto en paracaídas en Nottingham. La que es una de sus grandes aficiones, pues había realizado 425 saltos previos y tres ese mismo día, se tornó en pesadilla en su cuarto salto del día. Wiffen saltó al vacío y recibió no una patada accidental por parte de otro saltador la cual le dejó inconsciente.

Al quedarse sin conocimiento, Wiffen no pudo activar su paracaídas y se estrelló contra una conífera, lo que frenó su descenso salvándole la vida.

La terapeuta dental se muestra aliviada y agradecida a la vida en declaraciones recogidas por el tabloide británico 'The Sun': "Si no me hubiera golpeado contra el árbol, habría caído al suelo y habría acabado hecha papilla. La mayoría de la gente no sobrevive a accidentes de paracaidismo como ese".

En las cámaras que llevan los paracaidistas se aprecia cómo la espinilla del saltador golpea la parte trasera del casco de Holly, dejándola inconsciente y destrozando su propia cámara, que se desprendió del casco.

Acto seguido, se la puede ver cayendo en picado hacia el suelo a 240 km/h, inconsciente y completamente indefensa, sin paracaídas.

Otro saltador intenta alcanzarla mientras ella pierde el control, extendiendo desesperadamente la mano hacia ella. Pero no pudo sujetarla a tiempo antes de verse obligado a desplegar su propio paracaídas al alcanzar los 3.000 pies de altura.

Mientras tanto, Holly, desaparece de la grabación, perdiéndose entre el mosaico de campos que se extienden a sus pies.

Sus compañeros la dieron por muerta

Sus compañeros paracaidistas, dijo: "Pensaban que estaba muerta".

A pesar de no recordar nada de su caída, Holly logró en algún momento tirar de la cuerda de apertura.

Calcula que esto habría ocurrido a 1.000 pies de altura, cinco segundos antes del impacto mortal.

No renuncia a su gran pasión

A pesar de lo sucedido, Wiffen, se niega a renunciar al deporte de su vida : "Quiero volver a hacer paracaidismo tan pronto como pueda, aunque saber lo que pasó y que podría haber muerto también me pone un poco nerviosa".

Su paracaídas de emergencia secundario también se desplegó entonces porque detectó que iba demasiado rápido y a muy baja altitud.

Pero la combinación de ambos paracaídas creó un efecto de "plano descendente", lo que provocó un descenso peligrosamente rápido.

La aceleró hasta alcanzar una velocidad de entre 40 y 50 millas por hora antes de estrellarse contra el árbol de coníferas.

Fundamentalmente, amortiguó el impacto cuando finalmente cayó al suelo, a pocos metros de una carretera principal y cerca de líneas eléctricas.

Holly, que aterrizó a cientos de metros del campo donde se suponía que debía aterrizar, dijo: "Aterricé entre caravanas, edificios, árboles, carreteras, de todo. Era un auténtico caos para aterrizar".

"También hay líneas eléctricas por toda esa zona, así que tuve mucha suerte de no chocar con ninguna".

Holly, que ya había realizado tres saltos el día del incidente, continuó: "Estaba dando vueltas, pero sentía que estaba soñando con hacer paracaidismo y caerme", no recuperé el conocimiento hasta que estuve tirada en el suelo".

"Se me había salido el casco y miré mi pierna, que apuntaba en una dirección diferente"

También recordó: "Levanté la vista y vi la reserva en el árbol y me di cuenta de que algo había salido mal".

"La gente tuvo que abrirse paso entre zarzas para encontrarme. Me vieron desaparecer y querían llegar hasta mí lo más rápido posible; simplemente asumieron que estaban recogiendo a una persona muerta. La gente empezó a llegar y lo primero que dije fue: 'Ayúdenme a quitarme la ropa', antes de que los paramédicos me la cortaran".

Únicamente lesiones

Contra todo pronóstico, Holly Wiffen solo sufrió una fractura grave en la pierna izquierda, una fractura en la columna vertebral y contusiones.

La subieron a una camilla y la llevaron rápidamente al hospital de Nottingham, donde fue operada seis días después y le fue colocada una varilla de metal en la pierna.

Holly ahora se desplaza con muletas mientras se recupera en la granja de sus padres.

Desde que salió del hospital, también ha recibido una disculpa del otro paracaidista que chocó contra ella, provocando la terrible caída.

Quiere volver a saltar

Ahora, la aventurera Holly está deseando realizar su próximo salto en paracaídas, después de haber empezado a practicar este deporte extremo hace tan solo dos años.

A pesar de la aterradora experiencia, planea volver a subir una vez que sus heridas hayan sanado.