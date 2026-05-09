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Muere una persona tras ser atropellada por un avión en una pista aérea en Denver

El fallecido entró sin permiso a la pista del aeropuerto.

Muere una persona tras ser atropellada por un avión en una pista aérea en Denver

Muere una persona tras ser atropellada por un avión en una pista aérea en Denver

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Lucía Hernández
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Este sábado, según las autoridades de transporte de Estados Unidos, un avión de la aerolínea 'Frontier' atropelló y mató a una persona que entró sin autorización a la pista del aeropuerto de Denver (Colorado). Fue un Airbus A321 que se dirigía a Los Ángeles el que impactó contra un individuo que estaba empezando a despegar sobre las 23.19 horas del viernes. El Aeropuerto Internacional de Denver publicó un comunicado en la plataforma X.

Doce de los 231 tripulantes que iban a bordo del avión resultaron heridos con carácter leve, y cinco de ellas fueron transportadas a centros de salud locales, según el comunicado. El choque provocó un "breve incendio" del motor del avión, ya que la persona fue parcialmente succionada por este. Fue "rápidamente extinguido" por el Departamento de Bomberos de Denver.

Por el momento, no se ha identificado a la persona fallecida. El aeropuertoseñala que "no cree" que se trate de un empleado. Mientras, la pista donde tuvo lugar el accidente permanecerá cerrada en lo que avanza la investigación, se explicó en el comunicado.

"Corrió hacia una pista de aterrizaje"

Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, dijo este sábado que el fallecido "saltó deliberadamente una cerca perimetral y corrió hacia una pista de aterrizaje". Añadió que "Las autoridades policiales locales están a cargo de la seguridad del aeropuerto y están liderando la investigación (del suceso)", en su cuenta de X con el apoyo del gobierno federal. "Nadie debe ingresar JAMÁS sin autorización a un aeropuerto", agregó.

Reacción de los pilotos

Un audio impactante captó la reacción de los pilotos del vuelo 4345 al chocar contra el individuo que cruzó la pista: "Torre, aquí Frontier 4345, nos estamos deteniendo en la pista. Eh, acabamos de atropellar a alguien… tenemos un incendio en el motor", dijo el piloto del vuelo por radio, según el audio del control de tráfico aéreo.

El aeropuerto de Denver es uno de los más transitados en el mundo. En 2025, recibió más de 82.4 millones de pasajeros, convirtiéndose en el cuarto más ocupado de Estados Unidos y el décimo del mundo.

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