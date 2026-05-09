El Día de la Victoria en Rusia pierde fuerza tras más de cuatro años en guerra

Durante años, Rusia ha presumido de sus cientos de tanques, misiles intercontinentales y miles de soldados desfilando durante horas. Hoy, el famoso desfile del Día de la Victoria tiene matices especiales: el presidente ruso, Vladimir Putin, ha decidido que la conmemoración no irá acompañada, como es tradicional, de un desfile militar. El Ministerio de Defensa en Moscú ya anunció la semana pasada que se celebraría sin equipo militar pesado por primera vez desde 2007. Los cadetes de las escuelas militares y las instituciones juveniles también han estado ausentes, aunque se ha mantenido el espectáculo aéreo.

El presidente ha abanderado el desfile, que se celebra este sábado en Moscú para conmemorar el triunfo soviético contra los nazis. Un año más, la celebración está marcada por la guerra de Ucrania y por su mensaje de aliento a las fuerzas rusas que participan en el conflicto. Sin embargo, está caracterizada también por el alto el fuego en vigor con Kiev y la ausencia de un despliegue de armamento pesado durante las conmemoraciones.

Putin, desde la tribuna, ha recordado "el heroísmo del pueblo soviético" que repelió la invasión nazi durante la II Guerra Mundial, a un coste humano descomunal que rondó, según un difícil consenso histórico, los entre 20 y 30 millones de muertos en la antigua Unión Soviética desde mayo de 1941, el comienzo de la Operación Barbarroja, hasta la firma de la capitulación alemana cuatro años después, en mayo de 1945.

La conmemoración en la Plaza Roja ha ocurrido sin incidentes, según ha confirmado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, mientras que Ucrania ha bromeado con su promesa de que no atacará específicamente las coordenadas de la histórica plaza moscovita durante las conmemoraciones, antes de dar su "permiso" para que suceda el evento.

Un alto al fuego delicado

Esta conmemoración ocurre bajo un delicado alto el fuego con Ucrania de tres días, 9, 10 y 11 de mayo, auspiciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y durante el que ocurrirá un intercambio de prisioneros: 1.000 ucranianos por 1.000 rusos.

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