Detienen en el aeropuerto a 22 monjes budistas con más de 100 kilos de cannabis ocultos en el equipaje

Las autoridades han detenido a 22 monjes budistas que regresaban de Tailandia con 112 kilos de cannabis ocultos en el doble fondo de sus equipajes.

Los monjes fueron sorprendidos en la aduana del aeropuerto de Colombo, en Sri Lanka, tras pasar unas vacaciones en Bangkok.

"Cada uno portaba aproximadamente cinco kilos de material vegetal que se sospecha es estupefaciente. Un total de 112 kilos", ha declarado el portavoz de aduanas.

Prisión preventiva

Tras su detención, los monjes pasaron a prisión preventiva durante 7 días para ser de nuevo interrogado por las autoridades.

Según medios locales, los monjes llevaban hachís y cannabis kush por un valor aproximado de unos 3,6 millones de dólares.