Péter Magyar inicia una nueva etapa en Hungría y promete "poner fin a décadas de estancamiento"

Este sábado, el nuevo primer ministro húngaro, Péter Magyar, ha tomado posesión de su cargo en una ceremonia que ha tenido lugar en el Parlamento de Budapest, iniciando así una nueva etapa política en el país, tras varios años de enfrentamientos entre Hungría y las instituciones europeas, durante el mandato de Viktor Orbán. Péter Magyar fue elegido jefe de Gobierno con 140 votos a favor, y 54 en contra, en las elecciones del pasado 12 de abril.

La llegada de Magyar al poder ha sido recibida con optimismo por varios dirigentes de la Unión Europea, que esperan una mejora en las relaciones con el gobierno húngaro.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha felicitado públicamente al nuevo jefe del Ejecutivo, destacando la importancia simbólica de que la investidura coincidiera con las celebraciones del Día de Europa. "Es una feliz coincidencia. Espero con interés trabajar estrechamente con usted", ha afirmado en su perfil de X.

Para muchos líderes comunitarios, el cambio de Gobierno representa una oportunidad para acercar nuevamente a Hungría al proyecto europeo, tras más de 10 años de tensiones políticas y desacuerdos institucionales.

"Poner fin a décadas de estancamiento"

Durante su intervención ante el Parlamento, Magyar ha asegurado que su victoria electoral marca el inicio de un periodo de renovación nacional. El mandatario ha afirmado que "pretende recuperar" la unidad social, y reforzar las instituciones democráticas del país. "Los húngaros nos han dado la autoridad para poner fin a décadas de estancamiento, para abrir un nuevo capítulo, y aprenderemos a vivir como una sola nación de nuevo", ha subrayado.

Además, ha prometido revisar el funcionamiento del sistema político implantado por Orbán, y combatir los casos de corrupción que, según la oposición, perjudicaron la imagen internacional de Hungría.

Uno de los objetivos prioritarios del nuevo Ejecutivo, será desbloquear los fondos europeos congelados por Bruselas, debido a las dudas sobre el respeto al Estado de derecho. Estas ayudas económicas, valoradas en miles de millones de euros, son consideradas esenciales para estimular la economía húngara, y financiar mejoras en sectores públicos como la educación y la sanidad.

El Gobierno también estudia modificar los presupuestos nacionales, después de realizar una auditoría completa de las cuentas públicas. Mientras tanto, los mercados han reaccionado positivamente al cambio político. El florín húngaro se ha fortalecido frente al euro, ante la expectativa de una mayor estabilidad económica, y de una relación más cercana entre Budapest y la Unión Europea.

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