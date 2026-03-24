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Al menos 66 muertos tras estrellarse un avión militar en Colombia: todo lo que se conoce del accidente

El accidente de un avión militar con 128 personas a bordo en el sur de Colombia deja al menos 66 fallecidos, decenas de heridos, algunos en estado crítico, y cuatro desaparecidos.

Accidente aéreo en Colombia

Al menos 66 muertos tras estrellarse un avión militar en Colombia: todo lo que se conoce del accidente | Antena 3 Noticias

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Paula Hidalgo
Publicado:

El accidente aéreo en Colombia deja ya al menos 66 fallecidos, 57 heridos y 4 desaparecidos tras estrellarse un avión militar con 128 personas a bordo poco después del despegue. El siniestro, ocurrido en una zona remota de la selva, sigue bajo investigación mientras las autoridades descartan por ahora un atentado.

El siniestro tuvo lugar en el sur de Colombia, en las inmediaciones de Puerto Leguízamo, cuando un avión de la Fuerza Aérea, un C-130 Hércules, cayó apenas un kilómetro y medio después de despegar. En el interior viajaban 128 personas, en su mayoría militares. El Ministerio de Defensa ha confirmado que 66 han fallecido, mientras que 57 han sido rescatadas con vida y trasladadas a distintos centros hospitalarios. Cuatro personas continúan desaparecidas.

Heridos graves tras saltar del avión en el aire

Algunos de los heridos se encuentran en estado crítico. Según las primeras informaciones, varios pasajeros se lanzaron del avión antes del impacto, cuando la aeronave ya perdía altura. Imágenes difundidas en redes sociales muestran al avión volando muy bajo en los momentos previos al accidente, antes de precipitarse y quedar envuelto en llamas, con la parte trasera como uno de los pocos elementos reconocibles.

El accidente se produjo en una zona selvática de difícil acceso. Los primeros en llegar fueron vecinos del corregimiento de La Tagua, que organizaron cadenas humanas para llevar agua y ayudar a los heridos. Muchos de los supervivientes fueron trasladados en motos por caminos de tierra hasta centros sanitarios, ante la falta de infraestructuras en la zona.

Sin indicios de atentado y causas en investigación

Las autoridades han descartado por el momento un ataque contra la aeronave, pese a que se trata de una región donde operan grupos armados. El ministro de Defensa ha explicado que los sonidos de explosiones captados en vídeos se deben a la munición del propio avión detonando tras el impacto, y ha asegurado que la aeronave estaba en condiciones de vuelo y la tripulación cualificada.

Aun así, no se descarta ninguna hipótesis y la investigación continúa, con la posibilidad de una pérdida de potencia como una de las causas.

Petro carga contra la falta de modernización

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha reaccionado con dureza tras el accidente. Ha criticado la falta de modernización de las fuerzas armadas y ha responsabilizado a anteriores gobiernos por la adquisición de equipos antiguos.

"No son cifras, son vidas", ha afirmado el ministro de Defensa, mientras el país exige respuestas ante una de las mayores tragedias aéreas recientes.

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