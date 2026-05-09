Albares asegura que Israel liberará al activista español Saif Abukeshek tras ser detenido en la flotilla de Gaza

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, ha anunciado este sábado que Israel ha comunicado al consulado español en Tel Aviv que Saif Abukeshek será liberado "en las próximas horas".

"Estamos trabajando intensamente para que en el momento en el que se produzca la salida de Saif, regrese a España con su familia lo antes posible", explicó el ministro socialista.

Saif era miembro de la Flotilla Global Sumud y fue arrestado el pasado 30 de abril cuando la Marina israelí interceptó la expedición humanitaria que pretendía romper el bloqueo de Gaza.

"No escatimaremos esfuerzos para que regrese a España"

Albares también ha asegurado que el Ministerio está trabajando intensamente para que, en el momento en el que se produzca su salida del territorio israelí, el activista hispano palestino regresa a España con su familia "lo antes posible": "Es un momento de gran felicidad y no vamos a escatimar esfuerzos para su regreso pronto a España", ha destacado.

Sometido a torturas y malos tratos, según la Flotilla Global Sumud

Tras su detención, activistas y organizaciones de apoyo a la Flotilla Global Sumud denunciaron que los activistas español y el brasileño Thiago de Ávila, detenidos por Israel, fueron sometidos a torturas y malos tratos tras su traslado a la cárcel de Shikma, en Ascalón, al norte de la Franja de Gaza. Ambos fueron capturados el pasado miércoles en aguas cercanas a Creta, en una operación de fuerzas israelíes contra embarcaciones de la flotilla internacional.

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