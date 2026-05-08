Rodrigo Morínigo, un menor de 14 años que murió por hantavirus: "Nos mandaron a casa con ibuprofeno"

Las autoridades sanitarias españolas se preparan para la llegada de los pasajeros que viajan a bordo del 'MV Hondius'. Por otro lado, en Argentina siguen buscando el punto de origen del brote del hantavirus: las primeras hipótesis sostienen que el 'paciente cero' podría haberse contagiado en un vertedero situado en Ushuaia, el cual visitó con el objetivo de avistar distintas aves.

Lo que sí han precisado es que se trata de la cepa andina. Precisamente, ha sido la 'cepa de los Andes' la que ahora está creciendo de forma preocupante. Desde julio de 2025 hasta hoy, ha habido 101 infectados y más de 30 fallecidos.

"No sabemos cómo se contagió Rodrigo. Vivíamos en una zona rural"

Uno de los primeros casos registrados en 2025 fue el de Rodrigo, un joven argentino de 14 años que murió por hantavirus. Su madre, Deisi Morínigo, ha contado todo el proceso que tuvieron que vivir hasta que los médicos dieron con lo que realmente pasaba.

Tal y como ha revelado Deisi, no saben cómo se contagió su hijo a los 14 años. No obstante, da un detalle clave: "Vivíamos en una zona rural, alejada del centro". Concretamente, a unos 15 kilómetros de San Andrés de Giles.

"Nos dijeron que era un cuadro de virus y nos mandaron a casa con ibuprofeno"

Morínigo ha explicado cómo comenzaron los síntomas en su hijo. Ha detallado que "sus primeros síntomas fueron fiebre, dolores abdominales y vómitos". Asimismo, ha confesado que, cuando su hijo empezó a presentar estos síntomas, desconocían de "qué se trataba" y lo mandaron a casa "con ibuprofeno".

Posteriormente, lo llevaron al hospital. Fue desde el hospital donde les informaron de que su hijo presentaba "un cuadro viral". Asimismo, ha detallado que "el doctor no le hizo análisis ni ningún estudio porque, según él, era un cuadro viral".

Cuando volvieron a casa, Deisi ha detallado que es cuando su hijo comenzó a empeorar. Ha confirmado que "su hijo comenzó a sentir dolores musculares y ya no comía nada".

Con esos síntomas, a las "17:00 horas de la tarde de ese mismo día, le ingresaron en el hospital" y horas más tarde, falleció.

La cepa Andes del hantavirus

La cepa del hantavirus Andes procede de Sudamérica y se asocia a todo a Argentina y Chile. La Organización Mundial de la Salud describe que los hantavirus son virus zoonóticos que infectan naturalmente a los roedores y que ocasionalmente, se transmiten a los humanos.

La infección en personas puede provocar enfermedades graves, y a menudo, la muerte.