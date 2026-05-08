Encuentran muerta a una joven de 19 años desnuda, atada y apuñalada: su novio dijo que estaban practicando 'sexo bondage'

La Policía encontró muerta a una joven de 19 años, y la imagen que observaron fue demoledora. Se trataba de Isabella Stroupe: su cuerpo estaba desnudo y atado a una cuerda en Carolina del Norte, EEUU. Su novio, Thomas Hamilton, declaró a las autoridades que estaban practicando 'sexo bondage' y que la joven sufrió un infarto. Sin embargo, la autopsia terminó confirmando que la joven había sido asesinada.

Los informes reflejaron que Isabella presentaba varios huesos rotos y heridas por arma blanca, revelando que había sido torturada durante meses hasta que terminó falleciendo. Tras encontrar el cadáver, los agentes llevaron acabo un registro del inmueble, donde localizaron un cuchillo manchado de sangre envuelto en celofán, un bate de béisbol, una espada y teléfonos rotos. También hallaron un colchón y ropa manchados de sangre que pertenecerían a la víctima.

Thomas, de 24 años, ha sido detenido por la Policía de Carolina del Norte, acusado de torturar durante meses a su novia para finalmente asesinarla. También se enfrenta a delitos de violación y suma como prueba el largo historial criminal que pesa sobre él. El joven declaró que estaban practicando sexo y decidió atarla, pero el médico contradice su versión y asegura que se trató de un asesinato premeditado tras torturar, secuestrar y abusar sexualmente durante varios meses de Isabella.

El sufrimiento de la familia de la víctima

La familia está completamente rota tras descubrir lo que le sufrió Isabella durante tanto tiempo, y están tratando de recaudar fondos para poder despedir a la joven. La hermana ha creado un GoFundMe para poder costear los gastos del funeral: "Nuestra familia no estaba preparada para esta pérdida. Jamás imaginaríamos que nos íbamos a enfrentar a una situación tan desgarradora y ahora luchamos por encontrar los recursos necesarios para darle la despedida que se merece", lamenta.

Los familiares de Isabella quieren rendirle el homenaje que merece: "Recordamos su pasión por los libros y la felicidad que brindaba a quienes la rodeaban hace que esta pérdida sea aún más difícil. Les pedimos el apoyo para poder darle una despedida digna. Cualquier ayuda es bienvenida".

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