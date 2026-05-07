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Detienen a 28 trabajadores de los cruceros Disney por delitos de pornografía infantil

Las detenciones ocurrieron mientras la embarcación atracaba en el puerto de San Diego.

Imagen del crucero Fantasy Disney Cruise Line

Imagen del crucero Fantasy Disney Cruise LineEFE

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Lo que podría ser un viaje mágico para las familias, las cuales esperaban crear recuerdos en un crucero junto a sus hijos, se convirtió en todo lo contrario. Tal y como detalló un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, entre el pasado 23 y 25 de abril abordaron cinco cruceros que estaban señalados por delitos relacionados con la posesión, distribución y visualización de material de explotación sexual infantil.

El operativo tuvo como uno de sus focos principales el crucero Disney Magic, donde las detenciones fueron presenciadas por las familias que estaban a bordo.

Según declaró el portavoz de la Oficina de Aduanas, los tripulantes arrestados incluyen "26 ciudadanos de Filipinas, uno de Portugal y uno de Indonesia". Posteriormente, detalló que "los agentes confirmaron que todos los implicados estaban involucrados en la pornografía infantil".

Tras el arresto de todos ellos, han asegurado que "cancelaron sus visas y esos criminales están siendo expulsados de Estados Unidos".

Disney reacciona a la detención de los 28 empleados de sus cruceros

Tras las detenciones, la empresa Disney ha sido clara asegurando que tienen "una política de tolerancia cero ante este tipo de comportamiento" y detallan que cooperan "plenamente" con las autoridades estadounidenses.

No obstante, la misma empresa ha asegurado que "la mayoría de esas personas no pertenecían a su línea de cruceros" y quienes lo eran, aseguran, "ya no trabajan para la compañía".

Esas palabras han generado cierta incertidumbre ya que no está claro en qué otros barcos, además de los de Disney, pudieron haber trabajado los miembros adicionales de la tripulación.

Pasajeros atónitos ante los arrestos

El operativo de la Oficina de Aduanas generó cierta conmoción entre los turistas que se encontraban a bordo de las embarcaciones. Dharmi Mehta fue una de las pasajeras que comentó que uno de los detenidos era camarero y antes de que se conociera la noticia sobre los supuestos motivos de las detenciones, varios grupos defensores de los derechos de los migrantes protestaron por esas detenciones en el crucero.

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