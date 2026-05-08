Trump publica los archivos secretos del Pentágono sobre vida extraterrestre

Este viernes, la Administración Trump ha publicado nuevos archivos sobre ovnis y fenómenos extraños. El presidente, Donald Trump, había prometido hace meses que desclasificaría estos secretos. Se puede acceder a ellos a través de una web creada por el Pentágono con 162 documentos.

Material revelado

Estos archivos provienen de agencias federales como la NASA, el FBI, la Casa Blanca, el Departamento de Energía, la comunidad de Inteligencia o el Departamento de Defensa. Entre ellos hay informes, fotografías y vídeos infrarrojos sobre observaciones registradas en varios lugares del mundo.

La Casa Blanca ha publicado este material como una muestra de transparencia y sostiene que el objetivo es que la población pueda ver los documentos, analizarlos y sacar sus propias teorías y conclusiones. La página web se irá actualizando con el tiempo y no se completará de una sola vez.

El Pentágono llevaba años trabajando en la desclasificación de estos archivos. Mientras tanto, el informe público inicial de la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, creada en 2022, registró cientos de incidentes, pero no encontró pruebas confirmadas de vida alienígena ni de tecnología extraterrestre.

Similar a un balón de fútbol

Uno de los archivos publicados por el Pentágono muestra un objeto parecido a un balón de fútbol que fue captado cerca de Japón en 2024. La imagen procede de sistemas militares de seguimiento del Mando Indo-Pacífico y muestra una forma borrosa suspendida en el aire. Fue captada mediante sensores infrarrojos durante una operación de vigilancia en la región.

Imagen captada en 2024 de un objeto similar a un balón de fútbol | U.S Department of War

Otro documento muestra una fotografía de un objeto metálico elipsoidal, supuestamente visto en septiembre de 2023 sobre un campo abierto. El archivo contiene un gráfico realizado por el FBI a partir de varios testimonios que coinciden en la descripción de un cuerpo bronceado que flotaba a baja altura antes de desaparecer.

Apollo 17, 1972

En la web también hay una imagen de la misión Apollo 17, de 1972, en la que se observan varios puntos luminosos sobre el horizonte lunar. Sin embargo, el Gobierno no ofrece ninguna explicación sobre esas luces. En paralelo, un vídeo térmico difundido por el Pentágono muestra un objeto no identificado que se desplaza sobre el Mediterráneo, cerca de Grecia, en 2023.

Apollo 17, 1972 | U.S Department of War

Estas imágenes fueron captadas por un militar de EE.UU. y en ellas se ve cómo un punto caliente se mueve en línea recta a gran velocidad. Además, uno de los informes publicados recoge el testimonio de un operador militar estadounidense que reportó un hallazgo extraño mientras volaba sobre espacio aéreo africano en 2025.

Uno de los documentos muestra que, en mayo de 2022, en un vídeo grabado en Oriente Próximo, un objeto atraviesa la pantalla de manera fugaz antes de desaparecer. Fue captado por sensores militares y está catalogado como un fenómeno no resuelto.

Objeto no identificado cruzando el cielo en mayo de 2022 | U.S Department of War

Ovni "candelabro"

En el material difundido hasta el momento se revela el ovni "candelabro", un caso que ya había captado la atención en 2024 por la difusión parcial y no autorizada de una imagen captada, supuestamente, por una cámara térmica militar sobre el golfo Pérsico. El objeto tenía una forma parecida a una lámpara de araña o una estrella suspendida en el aire. La publicación de este caso refuerza la idea de que el Pentágono está añadiendo casos que habían circulado durante años de manera extraoficial.

Varios programas, comentaristas y líderes religiosos llegaron a afirmar recientemente que los archivos podrían contener revelaciones capaces de alterar creencias religiosas o confirmar teorías sobre vida alienígena ocultada por el Gobierno. Sin embargo, el Pentágono insiste en que no existe evidencia confirmada hasta ahora. Varios expertos sostienen que muchos de los materiales visuales pueden corresponder a efectos ópticos, sistemas térmicos militares o aeronaves convencionales.

Fenómeno ovni

A lo largo de los años, la vida extraterrestre se ha asociado a teorías y rumores, y se ha convertido en un tema de debate tanto en el Congreso como en el Pentágono. A partir de 2017, varios vídeos grabados por pilotos de Estados Unidos mostraron fenómenos anómalos difíciles de explicar. El Departamento de Defensa terminó confirmando la autenticidad de esas grabaciones.

El Congreso ha realizado varias vistas públicas sobre los UAP (siglas en inglés de fenómenos anómalos no identificados), en las que varios oficiales y antiguos funcionarios de inteligencia describieron la presencia deobjetos detectados por radares y sistemas militares.

David Grusch declaró en 2023 ante congresistas que el Gobierno de EE.UU. pudo haber recuperado restos de aparatos "no humanos" y mantenerlos en secreto. No hubo pruebas concluyentes.

En este contexto de creciente atención pública y política, el Congreso de Estados Unidos impulsó la creación de la oficina AARO dentro del Pentágono, con el objetivo de investigar incidentes vinculados a fenómenos anómalos y coordinar información que hasta entonces permanecía distribuida entre distintas agencias federales.

Políticos interesados en la vida extraterrestre

El debate ganó fuerza especialmente entre sectores republicanos y conservadores. Políticos como Anna Paulina Luna, Tim Burchett y JD Vance reclamaron una mayor transparencia sobre estos casos y cuestionaron la gestión del Pentágono, al que algunos acusaron de ocultar información relevante.

Sin embargo, los informes oficiales difundidos hasta la fecha no han hallado evidencias que confirmen la existencia de tecnología extraterrestre ni de vida alienígena. Desde el Pentágono señalan que muchos de los incidentes analizados podrían explicarse por la presencia de drones, globos, fallos de sensores, fenómenos atmosféricos, limitaciones en los sistemas de grabación militares o incluso pruebas secretas de tecnología avanzada desarrolladas por Estados Unidos u otras potencias.

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