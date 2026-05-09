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Guerra Ucrania

Donald Trump anuncia un intercambio de 1.000 prisioneros tras atribuirse la tregua entre Rusia y Ucrania

El presidente estadounidense afirma que el alto el fuego fue gracias a su solicitud y Zelenski lo ha confirmado.

Donald Trump junto a Volod&iacute;mir Zelenski

Donald Trump junto a Volodímir ZelenskiEuropa Press

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Lucía Hernández
Publicado:

Rusia y Ucrania mantendrán un alto el fuego durante tres días. Así lo confirmó Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en su red social Truth Social, donde agradeció a ambos mandatarios haber alcanzado un acuerdo.

Comunicado del presidente en Truth Social
Comunicado del presidente en Truth Social | @realDonaldTrump

"Me complace anunciar un alto el fuego de tres días, (9, 10 y 11 de mayo), en la guerra entre Rusia y Ucrania (…) Esta solicitud la hice directamente yo y agradezco enormemente su aceptación por parte del presidente Vladímir Putin y del presidente Volodímir Zelenski", escribió Trump.

El anuncio coincide con la tregua unilateral decretada por Rusia con motivo del Día de la Victoria.

Intercambio de 1.000 reclusos

El presidente estadounidense también anunció que Rusia y Ucrania llevarán a cabo un intercambio de 1.000 prisioneros como parte del alto el fuego. Zelenski mostró su satisfacción por el acuerdo y destacó su determinación para resolver "los problemas humanitarios clave" de la guerra. Además, el mandatario ucraniano aseguró que "la Plaza Roja es menos importante para nosotros que la vida de los prisioneros ucranianos que pueden regresar a casa".

Trump concluyó su comunicado afirmando que las conversaciones de paz entre ambos países continúan avanzando. "Cada día estamos más cerca de lograrlo", subrayó. "Espero que sea el principio del fin de una guerra muy larga, sangrienta y duramente librada", añadió el mandatario.

Por su parte, Putin también aceptó la iniciativa, según declaró su asesor Yuri Ushakov.

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