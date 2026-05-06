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Averiada una burbuja de aislamiento del avión que trasladaba a los pasajeros del crucero con hantavirus

El avión con pacientes del MV Hondius hizo escala en Gran Canaria antes del traslado sanitario.

Imagen de archivo de un avi&oacute;n en un aeropuerto

Imagen de archivo de un avión en un aeropuertoPexels

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El avión que trasladaba a varios pacientes hacia Ámsterdam procedentes del buque realizó una escala en Gran Canaria después de detectarse que una de las burbujas de aislamiento utilizadas en el traslado estaba averiada.

El aparato tenía previsto realizar una parada técnica en Marrakech para repostar combustible antes de continuar su ruta hacia Países Bajos. Sin embargo, las autoridades marroquíes no autorizaron la operación, lo que obligó a solicitar permiso a España para utilizar el aeropuerto canario.

Fallo en pleno trayecto

Durante la escala en Gran Canaria, el equipo médico detectó además un problema en el sistema eléctrico que daba soporte al paciente aislado dentro de la cápsula sanitaria. Como consecuencia, el afectado permaneció en el interior del avión conectado temporalmente al suministro eléctrico del aeropuerto mientras se esperaba la llegada de otra aeronave.

La Delegación del Gobierno en Canarias ha insistido en que el paciente "no representa un riesgo para la salud pública" y ha confirmado que en ningún momento se permitió el desembarco de personas del avión.

El avión había salido del aeropuerto internacional de Praia a las 11.00 horas con previsión de llegar a Ámsterdam tras repostar en Marruecos. Sin embargo, el cambio de itinerario alteró completamente el plan de vuelo.

Horas después de aterrizar en Gran Canaria, la aeronave seguía en pista y el trayecto volvió a modificarse. Según datos de plataformas especializadas en seguimiento aéreo, el avión añadió posteriormente una nueva escala en Málaga antes de continuar hacia Países Bajos.

Tensión por la llegada del crucero

La situación del MV Hondius continúa generando tensión institucional después de que España aceptara, a petición de la Organización Mundial de la Salud, recibir el barco en Tenerife. La decisión ha provocado diferencias entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario.

Mientras tanto, el operativo sanitario sigue activo para controlar el brote detectado en el crucero, que mantiene a 146 personas a bordo.

Traslado de los pasajeros

España aceptó recibir el barco en Canarias tras la petición realizada por la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea por razones humanitarias. El desembarco está previsto en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife.

Desde allí, los pasajeros extranjeros serán derivados a sus países de origen, mientras que los 14 españoles a bordo serán trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para seguimiento y atención médica.

Las autoridades sanitarias mantienen activado el protocolo de control mientras continúa la vigilancia sobre los pasajeros y tripulantes del MV Hondius.

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