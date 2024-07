Muere la mujer de un famoso youtuber por comer ostras

Quién diría que comer uno de los manjares que da el mar puede llevarte a la muerte. Esta es la historia de Natalie, la mujer del famoso youtuber Billy LeBlanc, que falleció tras una infección bacteriana grave causada por comer ostras.

Así ha narrado lo sucedido el propio LeBlanc en redes sociales, donde ha explicado que hasta él casi muere, pero que finalmente ha sido su mujer la que ha fallecido. Sucedió este pasado 14 de julio, cuando ambos fueron a cenar. La revista 'People' informa que al comer ostras, contrajeron una rara infección bacteriana llamada Vibrio vulnificus. En un vídeo, ha relatado cómo sucedió: "Comimos ostras y ambos nos sentimos enfermos durante un par de días y luego me desperté y ella ya se había ido". "No sé qué decir, estoy tratando de resolver mi vida ahora y saber qué me espera a continuación, así que gracias por todo su amor y apoyo a todos", subraya.

"Estoy seguro de que ninguno de vosotros lo sabe, pero recientemente he estado a punto de perder la vida. Estuve en el hospital durante 12 días. Desafortunadamente Natalie no ha logrado recuperarse y ha muerto. Siempre recordaré como nos perdíamos juntos en cualquier lado. Siempre la amaré y la extrañaré. Tened cuidado y mantener a vuestros seres queridos junto a vosotros, nunca saber cuando va a ser la última vez que los veas", declara Billy en redes sociales, junto a una fotografía de ambos.

La madre del youtuber también ha querido mostrar su cariño a la difunta mujer de su hijo: "Natalie perdió la vida y Billy estuvo muy cerca de morir; estuvo en la UCI durante 8 días", dijo en la publicación. "Por favor, sigan rezando por el hijo de Natalie, Julian, por su familia y por Billy, tanto por su salud como por su corazón".

Desde el Cnetro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), describen las vibrio (baceteria que mató a Natalie), como unas bacterias que viven de forma natural en ciertas aguas costeras. Se encuentran en mayor cantidad entre mayo y octubre, cuando las temperaturas del agua son más cálidas. Pueden causar la enfermedad humana llamada vibriosis y pueden ser: parahaemolyticus, alginolyticus y de la que se ha señalado antes, vulnificius.

Se contrae, en la mayoría de casos, al comer mariscos crudos, especialmente las señaladas ostras. En Estados Unidos se producen cada año 80.000 casos de esta enfermedad y 52.000 vienen por consumir elementos contaminados con la bacteria.

Algunos de los síntomas son: diarrea, calambres en el estómago, náuseas, vómitos, fiebre y escalofríos. Algunas de las infecciones por esta bacteria, como la de este caso, pueden ser potencialmente peligrosas y mortales. El tratamiento pasa por antibióticos si se tienen infecciones graves o prolongadas. Se pueden utilizar antibióticos para tratar infecciones graves o prolongadas por Vibrio. La infección de una herida causada por Vibrio se trata con antibióticos y cirugía para eliminar el tejido muerto o infectado. La cirugía puede incluir la amputación.

