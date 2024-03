Muere un niño de 8 años tras comer fresas en una recaudación de fondos del colegio

Un niño de 8 años ha muerto después de comer fresas. Los hechos ocurrieron cuando el menor se encontraba en la recaudación de fondos en el colegio Madisonville North Hopkins en Kentucky, en Estados Unidos.

El niño fue encontrado inconsciente en su casa por sus padres, quienes les dijeron a la policía que "había comido varias fresas de una recaudación de fondos de la escuela secundaria la noche anterior". Asimismo, indicaron que le habían dado benadryl después de que se encontrara mal y le dieron un baño.

El benadryl es un antihistamínico que se utiliza para el tratamiento de problemas médicos como alergias, fiebre del heno, resfriado común y picazón causada por condiciones de piel como eczema o la hiedra venenosa.

A pesar de ello, sus síntomas continuaron empeorando y fue llevado al hospital sobre las 22:30 horas. Tras acudir al hospital, horas más tarde regresaron a casa. Sus padres explican que encontraron al pequeño inconsciente cuando fueron a despertarlo para ir a clase.

El Departamento de Salud del condado de Hopkins asegura tras la autopsia que se trataba de una "reacción alérgica aislada". Así lo adelantó 'Fox News'. La directora del Departamento de Salud del condado de Hopkins, Denise Beach, dijo que "Dr. Christopher Kiefer, médico forense, dijo que el incidente con las fresas parece una reacción alérgica aislada".

Beach añadió que "él informa que este es un informe preliminar, por lo que todavía recomendamos no comer fresas por el momento". Hasta no conocer el informe definitivo, el departamento de Salud ha advertido a la población no comer fresas de dicho colegio.

Alerta sanitaria por fresas en España

Comienza la temporada de fresas a la venta en supermercados y en pequeñas tiendas. Sin embargo, España ha registrado una nueva alerta sanitaria proveniente del portal comunitario RASFF (Rapid Alert System Feed and Food). Este emitió una alerta por la "presencia de Hepatitis A en fresas de Marruecos", que fue detectada en un punto de España.

Según indica la Organización Mundial de la Salud, la hepatitis A "es una inflamación del hígado debida al virus de la hepatitis A (VHA)". Esta enfermedad se "transmite al ingerir agua o alimentos contaminados o por contacto directo con una persona infectada". La enfermedad está muy asociada al consumo de agua y alimentos insalubres, el saneamiento deficiente, la mala higiene personal y el sexo bucoanal, según detalla la OMS.

Sus síntomas "van de moderados a graves y pueden incluir fiebre, malestar, pérdida de apetito, diarrea, náuseas, molestias abdominales, coloración oscura de la orina e ictericia". Aunque recalcan que en ocasiones, "los infectados no siempre presentan todos esos síntomas". El origen de la contaminación podría deberse por el riego de la fruta con aguas fecales. Afortunadamente estas fresas no habrían llegado a los mercados para su venta.

