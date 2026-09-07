La reivindicación de Ceuta y Melilla centra la campaña electoral en Marruecos

Durante el pasado fin de semana, varios partidos de la oposición en Marruecos han insistido en la reivindicación de Ceuta y Melilla como parte de su territorio. Ocurre en plena campaña electoral de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo 23 de septiembre.

Además, condenan que en algunas protestas en España hayan quemado o roto banderas de Marruecos. En cuanto a la situación en la frontera, un periódico asegura que la Policía marroquí ha alejado del norte del país a unas 1.500 personas en los últimos 10 días. Explican que la mayoría eran jóvenes marroquíes que tenían la intención de intentar cruzar a Ceuta.

El Gobierno desclasificará este martes los informes de la crisis

El Gobierno aprobará este martes, en la reunión del Consejo de Ministros, la desclasificación de los informes relativos a la entrada masiva de unos 80.000 migrantes a Ceuta desde la frontera con Marruecos. A partir del miércoles, estarán a disposición pública, según han informado fuentes gubernamentales.

Fue en el Congreso cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció su intención de publicar todos los informes y avisos que ha manejado el Ejecutivo en los días previos a esa entrada masiva de migrantes y los días posteriores. Detalló que se trata de una desclasificación que afecta a todos los servicios de información, tanto policiales como militares, todo con el objetivo de demostrar su tesis de que nadie avisó al Gobierno de que se iba a producir una avalancha como la ocurrida los días 30 y 31 de julio.

En su intervención insistió que se han revisado todas las notas del CNI y de las Fuerzas de Seguridad y que ninguna iba más allá de avisos rutinarios, por lo que en ningún caso se alertaría de una entrada masiva de migrantes.