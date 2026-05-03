Una veterinaria publica en redes sociales vídeos perturbadores de procedimientos médicos mortales en mascotas

El pasado 29 de abril, Amanahy Becerra, de 24 años y residente en Visalia (California), fue detenida por publicar en sus redes sociales vídeos perturbadores de procedimientos médicos sin autorización, ni la formación adecuada, en animales. Provocó, al menos, la muerte de un perro, según la policía. Se procedió a su detención después de que un grupo de investigadores la acusara de los hechos.

Varias mascotas que se sometieron a estas intervenciones sufrieron graves problemas de salud y necesitaron atención veterinaria de urgencia. "Los detectives también determinaron que no se utilizó la anestesia adecuada, lo que provocó que los animales sufrieran un dolor intenso e innecesario", comunicó un oficial del Departamento de Policía de Visalia en Instagram.

Se procedió a una orden de registro en el domicilio de Becerra y la arrestaron sin incidentes. Posteriormente, fue ingresada en el centro de detención preventiva para adultos del condado de Tulare. La investigación sigue abierta.

Negligencia que acaba en muerte

El pasado 21 de octubre de 2025, un juzgado de Majadahonda (Madrid) condenó a una clínica veterinaria por mala praxis profesional que acabó con la vida de un gato que fue intervenido de una uretrostomía en 2023. El tribunal explica que el centro no retiró correctamente los puntos de sutura tras la operación. Esto derivó en la formación de granulomas, una estenosis uretral y graves infecciones.

La sentencia obliga a la clínica y a su responsable a indemnizar a los dueños del gato con 4.958 euros por los daños sufridos. También afirma que la omisión en la retirada de los puntos constituyó una vulneración de la 'lex artis' aplicable a la práctica veterinaria.

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