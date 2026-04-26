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Hallan el cuerpo de una influencer tres días después de desaparecer en el mar

Según el informe forense, la abogada y creadora de contenido Tamyris Teixeira sufrió un derrame cerebral a consecuencia de un ahogamiento, tras desaparecer cuando se bañaba en la playa.

Muere la influencer Tamyris Teixeira

Muere la influencer Tamyris TeixeiraInstagram - Tamirys Riscado

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Iman Benataya
Publicado:

La Policía de Río de Janeiro ha localizado sin vida a la abogada y creadora de contenido Tamyris Teixeira Santos, de 36 años, después de su desaparación el pasado 18 de abril tras entrar en el mar en la playa de Leblon, Brasil. El cuerpo fue hallado el pasado martes 21 de abril por los bomberos y trasladado al instituto forense, donde la familia confirmó la identidad un día después.

Según recoge el medio brasileño G1, el informe del Instituto Médico-Legal descarta la existencia de delito y sitúa la causa de la muerte en un derrame cerebral a consecuencia de un ahogamiento.

La circunstancias de su desaparición

Las investigaciones, basadas en peritajes y en las diligencias de la Delegación de Desapariciones, concluyen que no hubo intervención de terceros. Su muerte supone un misterio, ya que testigos aseguran que la abogada se encontraba en la playa con un grupo de amigos durante la tarde, que abandonaron la zona sin ella. Entre ellos, se menciona la presencia de su expareja.

Según el medio brasileño, antes de entrar al agua, la víctima dejó sus pertenencias en la arena, entre ellas el móvil, la ropa y el bolso, que fueron recogidas por trabajadores de un quiosco y entregadas posteriormente a la familia. Además, los bomberos locales señalaron que la condición del mar era buena y poco favorable a cualquier ahogamiento, y que tampoco recibieron ninguna llamada de rescate.

La madre de la abogada afirmó que su hija sabía nadar. "Dijo que iba hacia allá y no regresó. Nadie lo ha aclarado todavía. La playa estaba abarrotada. ¡Es imposible que alguien se ahogue en una playa tan llena!", señaló en declaraciones recogidas por los medios locales.

A pesar de que su desaparición y el hallazgo posterior de su cuerpo han generado incertidumbre, la investigación oficial ha concluido que se trata de una muerte accidental.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 18 mil seguidores, Tamyris Teixeira Santos publicaba contenido relacionado con su estilo de vida y su práctica de artes marciales. En su biografía se describía como amante de la playa y el fitness, además de mencionar disciplinas como jiu-jitsu brasileño y muay thai.

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