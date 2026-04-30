Aparece Rachel Kerr, la influencer británica que fue vista por última vez en una discoteca de Marruecos

La influencer británica Rachel Kerr, conocida en sus redes sociales como Rachel Gourlay, viajó a Marruecos hace varias semanas. Sin embargo, lo que comenzó como un viaje de trabajo habitual terminó desencadenando un amplio operativo de búsqueda dentro del país, después de que sus familiares no lograran contactar con ella y alertaran a las autoridades. Este jueves ha sido localizada con vida.

Todo comenzó el pasado 25 de abril, cuando la joven de 31 años, nacida en la ciudad escocesa de Alloa, fue vista por última vez a su salida del resort en el que se alojaba, el Caribbean Village, tras salir de fiesta la noche anterior. El hotel, que contaba con tres estrellas y con todo incluido, estaba situado en Agadir, en la costa atlántica de Marruecos.

Incomunicada por días

Según recogió 'The Sun', el teléfono de la joven quedó apagado después de hacer el check-out y, a partir de entonces, permaneció completamente incomunicada.

Claire Hill, prima de Kerr, emitió un comunicado a través de Facebook en el que señalaba que este gesto era "totalmente inusual" por parte de la desaparecida. Por este motivo, la desconexión les mantenía en estado de alarma desde hace días. "Su familia está sumamente preocupada por su bienestar", expresó.

Además, este emitido familiar solicitaba la colaboración ciudadana para lograr dar con el paradero de la joven, dejando a disposición de cualquier persona de interés un correo y un número de contacto escrito en inglés, francés y árabe.

"Se quedó sin dinero"

En mitad del desconcierto y a medida que avanzaba la investigación, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo anunció ante la prensa local que estaban prestando asistencia a la familia de la influencer.

Una de las amigas de Kerr, por su parte, dio más detalles sobre las circunstancias de la desaparición. Alexis Shaw, que así se llamaba, aseguró que la británica de 31 años "se quedó sin dinero" el pasado viernes 24 de abril, tan solo un día antes de que fuese vista por última a las puertas de la discoteca marroquí Smart alrededor de las 5 de la madrugada.

Ante la Policía, Shaw declaró que su amiga tenía previsto volver a casa en avión dos semanas antes de su desaparición. Es decir, la joven habría extendido supuestamente su estancia en Marruecos y, de hecho, seguía compartiendo imágenes y vídeos desde distintos puntos del país a través de sus redes sociales.

Afortunadamente, tal y como ha informado este jueves 'BBC', Rachel fue localizada con vida este mismo jueves 30 de abril, tras pasar cinco días desaparecida. Ahora, de acuerdo al testimonio de sus familiares, permanece al cuidado de su hermano "sana y salva".

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