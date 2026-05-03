Shakira hace historia y reúne a dos millones en un concierto masivo en Copacabana

Este sábado, 2 de mayo, Shakira arrasó en Río de Janeiro con un concierto masivo gratis que dio en la playa de Copacabana y que se ha convertido en ser la primera latina en hacer historia en el país. Además, es el show más multitudinario de toda su trayectoria artística.

Dos millones de personas se reunieron en Copacabana para cantar a viva voz varias canciones de su repertorio lleno de éxitos musicales. Fueron más de dos horas donde el público se entregó a la cantante con temas que han disfrutado varias generaciones en los últimos 30 años.

'La fuerte' conexión de Shakira con Copacabana

Shakira abrió su concierto con 'La fuerte' y siguió con un mix de 'Estoy aquí', que hizo a quienes asistían desbordar de alegría, ya que es uno de sus primeros número uno en listas; después de ello, la artista hizo un saludo perfecto en portugués. "Olá, Brasil", dijo al micrófono y continuó en varias intervenciones hablando en este idioma. También recordó que se "enamoró" de Brasil cuando lo visitó por primera vez con 18 años.

La artista fue ovacionada por cientos de miles de fanátivos cuando apareció sobre un palco de 1.500 metros cuadrados, siendo este el más grande que se ha hecho para este tipo de eventos, que comenzó después de un espectáculo de drones. Estos crearon en el cielo la imagen de una loba, símbolo de la mujer empoderada que Shakira ha proyectado en su gira 'Las mujeres ya no lloran'; luego dio paso a una silueta de su cara y acabó con 'Te amo Río'.

Con un traje con los colores de la bandera de Brasil, Shakira caminó por toda la pasarela y saludó de cerca a su público para comenzar a cantar.

Un concierto histórico

La cantante invitó a varios artistas a compartir escenario con ella. La primera fue Anitta, que subió a la mitad del concierto para interpretar 'Choka Choka', el tema lanzado hace poco por las artistas y con el que hicieron vibrar al público a ritmo de la canción. Era un secreto a voces que se hizo realidad cuando la brasileña fue iluminada por los focos y apareció con un traje brillante sobre la pasarela. Se dirigió a Shakira como "Rainha" (reina), al saludarla.

El segundo invitado fue Caetano Veloso. Ambos entonaron 'O Leaozinho', uno de los clásicos del brasileño. El cantautor fue uno de los primeros que la colombiana descubrió al llegar a Brasil en sus primeras giras y mencionó que fue un "honor" compartir escenario con él.

María Bethania, hermana de Caetano y gran figura musical en el país, subió al escenario para cantar 'O que é, o que é', una canción de Gonzaguinha que exalta la vida y uno de los clásicos más emblemáticos del repertorio de esta nación, con el batuque de una típica batería de samba.

Por último, Shakira invitó a Ivette Sangalo, artista con la que cantó 'Um país tropical', tema que ya habían interpretado juntas en 2011 en 'Rock in Río'.

Cierre a lo grande

El megaconcierto gratuito demostró que la cultura latina tiene alegría, ritmo y mucha potencia. Shakira demostró que es un referente para todas las edades en el continente y que se sigue consagrando como una de las artistas más grandes a nivel mundial.

El show forma parte del evento anual 'Todo mundo no Río', y a su vez, cierra la gira mundial 'Las mujeres ya no lloran', que comenzó en febrero de 2025 también en Río de Janeiro en una especie de homenaje a Brasil.

El público alcanzado en este concierto superó al de Madonna en 2024, que reunió en la misma playa de Copacabana a 1,5 millones de personas. Casi alcanza a Lady Gaga, que el año pasado unió a 2,1 millones.

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