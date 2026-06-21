Una influencer murió desangrada en un parto libre en casa: tardaron más de una hora en llamar a emergencias

Una influencer australiana de bienestar que promovía un estilo de vida basado en productos de baja toxicidad murió tras sufrir una hemorragia posparto durante un parto libre en su domicilio. La investigación sobre su fallecimiento ha revelado que pasó más de una hora perdiendo sangre antes de que se solicitara asistencia médica.

Stacey Warnecke, de 30 años, dio a luz a un niño sano, Axel, a las 3 de la mañana del 29 de septiembre de 2025. El parto tuvo lugar en su casa de Australia. La victima había optado por un parto libre, una practica que consiste en dar a luz sin la asistencia de médicos o matronas.

En lugar de contar con personal sanitario, Warnecke contrató a Emily Lal, una trabajadora de apoyo al parto conocida en internet como 'The Genuine Birth Keeper', por más de 3.000 libras. Lal carecía de formación médica y trabajaba fuera del sistema sanitario.

Una hemorragia fatal

Según se expuso durante la investigación forense, Warnecke sufrió una hemorragia posparto grave, una pérdida de sangre que los expertos consideran tratable si se detecta y aborda con rapidez.

El patólogo forense Michael Burke declaró ante el tribunal que una muerte por pérdida de sangre es "perfectamente tratable si se reconoce rápidamente y se controla".

Mientras la joven presentaba dificultades respiratorias derivadas de una hemorragia interna, Lal interpretó que podría estar sufriendo un ataque de pánico, según se escuchó durante las sesiones.

La llamada a emergencias

Lal preguntó en dos ocasiones si debía llamar a una ambulancia, pero Warnecke rechazó la propuesta. No fue hasta una tercera petición, más de una hora después de que comenzara la hemorragia, cuando aceptó que se avisara a los servicios de emergencia.

La llamada se realizó a las 4:13 de la madrugada. En la grabación se escucha a la madre gemir mientras el recién nacido llora de fondo. Durante la conversación, Lal aseguró que "la hemorragia ha parado".

Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron al domicilio encontraron a Warnecke prácticamente inconsciente y junto a un gran coágulo de sangre. Uno de los sanitarios describió ante el tribunal una habitación oscura y a la mujer desnuda, con la piel amarillenta y cubierta de sudor.

Traslado y fallecimiento

La influencer fue trasladada de urgencia al Hospital Frankston, en el sureste de Melbourne, a las 4:36 de la madrugada. Según los abogados presentes en la investigación, expulsó "un gran chorro de sangre" durante su traslado a una cama hospitalaria.

Los médicos intentaron salvarle la vida mediante intervenciones en el corazón y el útero y le administraron todas las reservas de sangre disponibles en el centro. Pese a estos esfuerzos, falleció ese mismo día.

Durante las audiencias, especialistas médicos señalaron que la hemorragia era interna, por lo que algunos de sus síntomas podrían haber pasado inadvertidos para una persona sin formación clínica.

Por su parte, Lal defendió su actuación y aseguró que no estaba capacitada para evaluar la pérdida de sangre. "No estoy aquí para hacer un parto más seguro. No puedo hacer eso", afirmó. "No tengo formación clínica. No es mi papel evaluar la pérdida de sangre".

Escepticismo tras el COVID

La investigación también escuchó que Warnecke había decidido recurrir a este tipo de acompañamiento por su escepticismo hacia los mandatos de vacunación contra la COVID-19 y por su deseo de llevar una vida libre de productos químicos.

Tras su muerte, su marido, Nathan Warnecke, aseguró que ser madre era "el mayor sueño" de su esposa. En un comunicado, afirmó que ella había conseguido cumplirlo "en sus términos, exactamente como siempre soñó hacerlo".

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