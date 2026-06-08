Encuentran muerta a la influencer Jerry Gogosian tras presuntamente exhibir sus partes íntimas en un hotel de Brasil

Las redes sociales y el mundo de las artes visuales lamentan la pérdida de Jerry Gogosian tras confirmarse que han encontrado sin vida el cuerpo de la mujer en un hotel de Sao Paulo, Brasil.

La mujer de 40 años fue encontrada en su cama de la habitación inconsciente. La voz de alarma la dio un hombre identificado como su cirujano plástico horas después de no recibir comunicación por parte de Jerry tras haberle llamado por teléfono, según informan fuentes policiales.

Exhibicionismo en el hotel

Los servicios de emergencia que acudieron al hotel, nada pudieron hacer para salvar la vida de la influencer, cuya muerte fue constatada esa misma tarde. El cirujano de la víctima informó que llevaba tres semanas alojada en Sao Paulo con motivo de la realización de un procedimiento estético.

El hotel, que cooperó en todo momento con las autoridades, informó a la Policía brasileña que Jerry, visiblemente ebria, se vio envuelta la noche anterior a su muerte en un incidente junto a su grupo de amigas.

Al parecer, el grupo habría demostrado un comportamiento que deja que desear en el restaurante del hotel, con presuntamente "exhibiciones íntimas en público" de ciertas partes del cuerpo.

Una "muerte sospechosa"

El incidente que causó "vergüenza" entre los huéspedes levanta otra línea de investigación. La influencer consumía drogas según el informe y, en los días previos, se presentó en un centro de urgencias de la zona por una posible sobredosis.

En el momento de la inspección, los agentes encontraron sobre la cama, comprimidos de pastillas dispersos junto al cadáver, un vaso y una botella vacía de vodka tirado en el suelo.

La investigación sigue abierta para conocer la verdadera causa de la muerte.

Artista en las redes

El hotel Rosewood Sao Paulo, emitió un comunicado en el que, evitando entrar en detalles "por respeto a la privacidad de la huésped y su familia", confirmaban el hallazgo sin vida de la influencer.

Con casi 150.000 seguidores en Instagram, Jerry Gogosian, cuyo seudónimo artístico combinaba los nombres del crítico Jerry Saltz y el del galerista Larry Gagosian, había logrado forjar una identidad propia en redes gracias a su peculiar estilo como artista visual.

Gogosian, quien mantuvo su identidad real en el anonimato durante años, no temía cuestionar a coleccionistas millonarios, artistas influyentes y todo cuanto envolviese a las galerías de élite de Nueva York o Los Ángeles, valiéndose el apodo de "la Gossip Girl del arte" entre la prensa especializada y personas vinculadas al mercado de arte contemporáneo.

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