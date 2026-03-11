Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenidos dos hombres por acosar y amenazar de muerte a Ione Belarra en Instagram

Uno de los investigados ha llegado a emitir 300 mensajes con contenido vejatorio contra la parlamentaria Belarra.

María Sáez
Dos hombres ha sido detenidos en Toledo y Xirivella (Valencia) por amenazar de muerte a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a través de mensajes de odio en redes sociales. Los agentes especializados en ciberamenazas destinados en la Brigada Provincial de Información de Madrid han dado por concluida la investigación en el mes de febrero.

La Policía Nacional ha detenido en Toledo a un hombre 49 años, que ya presentaba antecedentes policiales. Por su parte, el detenido de Xirivella de 30 años estaba libre de cargas policiales.

La denuncia vino motivada por el envío continuado de hasta 300 mensajes amenazantes e intimidatorios contra la parlamentaria por parte de uno de los investigados. Entre ellos, algunos como: "El día que te vea por Madrid, te meto un tiro en la cabeza, feminazi comunista de mierda… ¿No te gusta promover la violencia? Pues la vas a tener, malparida hijaputa".

La colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Toledo de Valencia junto con la Brigada Local de Información de la Comisaría Local de Xirivella ha facilitado la identificación de los presuntos autores, así como su posterior detención.

Una ola de amenazas contra la izquierda

Ione Belarra no es la única de la formación morada que se ha visto obligada a denunciar mensajes de acoso. Hace menos de una semana, Irene Montero ha llevado ante los tribunales las amenazas de muerte que señalan conocer el domicilio de la eurodiputada.

Tales amenazas parten de la organización neonazi Grupo 764, un organismo de extrema derecha considerada terrorista por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, según ha informado la formación morada.

En Más Madrid no salen ilesos de los ataques. También Rita Maestre, la portavoz del grupo, ha tenido que denunciar ante la Policía una situación de acoso y suplantación de identidad. La dirigente municipal explicaba en su cuenta de X que un usuario anónimo había hecho pública su dirección para ofertarla como lugar donde se ofertan servicios sexuales.

La portavoz municipal describía los límites que había alcanzado la alarmante situación: "Empiezan a aparecer hombres llamando a la puerta de mi casa por la noche".

Detenidos dos hombres por acosar y amenazar de muerte a Ione Belarra en Instagram

