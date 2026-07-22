Crece el brote de diarrea "explosiva" y evita a las autoridades sanitarias de Estados Unidos

La cyclosporiasis, una enfermedad gastrointestinal que surge tras la ingestión de un parásito microscópico, ha infectado a miles de personas en 34 estados de Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y dos meses después de que se declarase el origen de este brote de "diarrea explosiva" sigue creciendo y esquiva los esfuerzos de las autoridades sanitarias del país.

En Michigan, el estado con más casos registrados, se han contabilizado 6.571 contagios y 102 hospitalizaciones por la cyclosporiasis: una infección que puede durar días o semanas, conocida a veces como como "diarrea explosiva" y que provoca además anorexia, pérdida de peso, cólicos, flatulencia, náusea, fiebre y dolor muscular generalizado.

Aunque las autoridades sanitarias han logrado relacionar una gran parte de los casos con el consumo de lechuga iceberg rallada servida en restaurantes Taco Bell, la investigación continúa abierta y aún no existe una prueba de laboratorio definitiva que confirme el origen de la contaminación. Además, esta cadena habría provocado alrededor del 60% de los casos del brote, por lo que las autoridades mantienen abiertas otras líneas de investigación.

Retiran la lechuga iceberg en México

El productor agrícola Taylor Foods ha anunciado la retirada del mercado estadounidense de toda la lechuga iceberg que ha producido en el centro de México debido al brote de cyclosporiasis detectado en EE.UU., que las autoridades sanitarias vinculan a hortalizas de este tipo distribuidas por la empresa, una decisión que afecta a 35 productos entregados en 27 estados.

La lechuga de tipo iceberg es suministrada por Taylor Farms a ciertos restaurantes Taco Bell, identificados como la fuente de la enfermedad en decenas de casos junto a otras cadenas de comida rápida.

Según un comunicado publicado en la web de la compañía y compartido este sábado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la subsidiaria mexicana de Taylor Foods, con sede en el estado de Guanajuato, ha decidido retirar toda la lechuga iceberg que produce "debido a la posibilidad de que esté contaminada con cyclospora", el parásito responsable del brote que está presente en cultivos contaminados con materia fecal.

La rellamada de productos no solo afecta a las bolsas de lechuga iceberg, también a todas las mezclas y kits para ensalada que contienen hojas o trozos de ese tipo de lechuga, todos distribuidos en más de la mitad de los estados de EE.UU. entre el 29 de junio y el 16 de julio.