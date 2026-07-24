El principal sospechoso del caso Madeleine McCann, investigado por agredir a dos policías en Alemania

Christian Brueckner, el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann para las autoridades alemanas, está siendo investigado por una presunta agresión a dos agentes de policía durante un incidente ocurrido el pasado 6 de junio frente a un supermercado de Kiel, en el norte de Alemania.

Según informó Der Spiegel, Brueckner, de 49 años, fotografió a varios policías con su teléfono móvil. Cuando los agentes le pidieron que entregara el dispositivo, después de manifestar que no deseaban ser fotografiados, el condenado se negó, lo que derivó en un forcejeo.

Durante el incidente, uno de los agentes sufrió una lesión en la rodilla. Además de la supuesta agresión y resistencia a la autoridad, Brueckner también está siendo investigado por las fotografías realizadas.

Una portavoz de la Policía de Kiel confirmó al semanario alemán que "durante la intervención policial se produjo una agresión física o un acto de resistencia contra agentes de la ley".

Por su parte, el abogado de Brueckner, Philipp Marquort, restó importancia a los hechos y defendió la actuación de su cliente. "La foto fue tomada desde una distancia de más de 40 metros y no tuvo problemas", afirmó, antes de asegurar que el caso supone "la persecución de personas inocentes".

Bajo vigilancia tras salir de prisión

Brueckner quedó en libertad en septiembre de 2025 tras cumplir una condena de siete años por la violación, en 2005, de una ciudadana estadounidense de 72 años en Portugal.

Tras abandonar la cárcel fue trasladado a Neumünster, donde, según la Agence France-Presse, recibió amenazas e insultos por parte de vecinos al conocerse su presencia en la localidad. Posteriormente intentó instalarse en Braunschweig y acabó residiendo en Kiel, donde el pasado octubre trascendió que vivía en una tienda de campaña y que contaba con protección policial ante posibles ataques.

Las autoridades alemanas le retiraron el pasaporte y le impusieron una pulsera electrónica. Además, debe comunicar un domicilio de residencia y no puede abandonarlo sin autorización.

El caso Madeleine McCann

Aunque nunca ha sido acusado formalmente por la desaparición de Madeleine McCann, Brueckner es el principal sospechoso para la Fiscalía alemana desde que las autoridades anunciaran en 2020 que centraban la investigación en él.

La menor británica desapareció el 3 de mayo de 2007, cuando tenía tres años, del departamento turístico donde se alojaba con su familia en Praia da Luz, Portugal. En el momento de su desparición, sus padres, Kate y Gerry McCann, cenaban a unos 30 metros de distancia.

En abril de 2022, la Fiscalía portuguesa le otorgó la condición de "arguido", equivalente a sospechoso formal dentro del proceso penal portugués, aunque sin presentar cargos por la desaparición.

En 2024, Brueckner fue absuelto de tres acusaciones de violación y dos de abusos sexuales a menores relacionados con hechos que presuntamente ocurrieron en Portugal entre 2000 y 2017.

El sospechoso también ha rechazado ser entrevistado por la Policía británica dentro de la Operación Grange, la investigación abierta por Scotland Yard sobre la desaparición de Madeleine McCann. La Policía Metropolitana de Londres ha señalado que continúa colaborando con las autoridades de Portugal y Alemania en el caso.

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